النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة و5 إصابات في حادث انقلاب مركبة بمكة

تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم للمستشفى

لقي شخص مصرعه وأُصيب خمسة أشخاص آخرون في حادث انقلاب مركبة بمكة المكرمة.

وتبيّن التفاصيل أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، تلقت في الساعة مساء اليوم الخميس بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في طريق الليث "مدخل مكة"، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه أربع فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبيّن وجود حالة وفاة وخمس إصابات؛ تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت إصابة خطرة، وإصابتان متوسطتا الخطورة إلى مستشفى النور التخصصي، كما نقلت إصابتان بسيطتان إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

حادث انقلاب الهلال الأحمر مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وفاة و5 إصابات في حادث انقلاب مركبة بمكة
سبق

لقي شخص مصرعه وأُصيب خمسة أشخاص آخرون في حادث انقلاب مركبة بمكة المكرمة.

وتبيّن التفاصيل أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، تلقت في الساعة مساء اليوم الخميس بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في طريق الليث "مدخل مكة"، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه أربع فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبيّن وجود حالة وفاة وخمس إصابات؛ تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت إصابة خطرة، وإصابتان متوسطتا الخطورة إلى مستشفى النور التخصصي، كما نقلت إصابتان بسيطتان إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
11:45 PM

وفاة و5 إصابات في حادث انقلاب مركبة بمكة

تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم للمستشفى

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
2,340

لقي شخص مصرعه وأُصيب خمسة أشخاص آخرون في حادث انقلاب مركبة بمكة المكرمة.

وتبيّن التفاصيل أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، تلقت في الساعة مساء اليوم الخميس بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في طريق الليث "مدخل مكة"، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه أربع فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبيّن وجود حالة وفاة وخمس إصابات؛ تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت إصابة خطرة، وإصابتان متوسطتا الخطورة إلى مستشفى النور التخصصي، كما نقلت إصابتان بسيطتان إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,359
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,038
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,739
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,792

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة