بالفيديو.. فريق دراجات نسائي يقطع مسافة ١٠٠ كيلومتر بجدة

يهدف لنشر الوعي والمعرفة بفوائد هذه الرياضة

قطع فريق الدراجات النسائي Brave Cyclist مسافة ١٠٠ كيلومتر، ابتداءً من الواجهة البحرية بجدة إلى خليج سلمان ذهاباً وعودة، كاسرين الرقم القياسي كأول فريق دراجات نسائي يخوض تحدي مسافة ١٠٠ كيلومتر.



وأوضحت قائدة الفريق سمر رهبيني لـ"سبق": أن "سبب اختيار اسم الفريق Brave Cyclist من أجل كسر حاجز الخوف لدى النساء من ممارسة رياضة ركوب الدراجة في كل مكان".



وأضافت: "التحدي في استطاعة المرأة ركوب الدراجة لمسافات طويلة، والاستفادة من استخداماتها كأداة مواصلات، بالإضافة لفوائدها الصحية على البدن، بالإضافة إلى إثبات أن المرأة لا تقل إمكانية عن الرجل في مجالات الأنشطة الرياضية".



كما تحدّثت عن رؤية الفريق حول نشر الوعي والمعرفة بفوائد رياضة الدراجات؛ سعيًا في مواكبة رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع صحي رياضي هي رؤية الفريق الرئيسة.



وعن أبرز الفعاليات التي يقدمها فريق الدراجات النسائي، قالت "رهبيني": "توفير حصص تدريب وتعليم أساسيات ركوب الدراجة للمبتدئات، وتقديم حصص تمارين تطويرية للياقة البدنية مسافة ٢٠ كيلومترًا، وإعطاء تمارين للمحترفات من ٣٠ لـ٦٠ كيلومترًا، كذلك تمارين أسبوعية صباحية للبلد والمنطقة التاريخية، بالإضافة لتحدٍّ شهري ١٠٠ كيلومتر".



ووصفت المسافات التي يخوضها الفريق؛ حيث تنطلق من الواجهة البحرية لبحر الشمالية، ومسار البلد (جولة في المنطقة التاريخية)، بعدها يتم التوجه لكورنيش الحمراء.



وبحسب "رهبيني" فإن عدد المشاركات أكثر من 700 عضوة، وبازدياد مستمر، وهو رقم جيد مقارنة بالفترة القصيرة التي بدأ بها الفريق (5 أشهر ونصف).



واختتمت حديثها قائلة: إن "الفريق مستمر بدعم وتكاتف وجهود أعضاء الفريق"، مطالبةً القطاعات المختلفة الخاصة والحكومية بدعم الفريق وتوفير مقر وتلبية الاحتياجات.