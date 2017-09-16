النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. فريق دراجات نسائي يقطع مسافة ١٠٠ كيلومتر بجدة

يهدف لنشر الوعي والمعرفة بفوائد هذه الرياضة

قطع فريق الدراجات النسائي Brave Cyclist مسافة ١٠٠ كيلومتر، ابتداءً من الواجهة البحرية بجدة إلى خليج سلمان ذهاباً وعودة، كاسرين الرقم القياسي كأول فريق دراجات نسائي يخوض تحدي مسافة ١٠٠ كيلومتر.

وأوضحت قائدة الفريق سمر رهبيني لـ"سبق": أن "سبب اختيار اسم الفريق Brave Cyclist من أجل كسر حاجز الخوف لدى النساء من ممارسة رياضة ركوب الدراجة في كل مكان".

وأضافت: "التحدي في استطاعة المرأة ركوب الدراجة لمسافات طويلة، والاستفادة من استخداماتها كأداة مواصلات، بالإضافة لفوائدها الصحية على البدن، بالإضافة إلى إثبات أن المرأة لا تقل إمكانية عن الرجل في مجالات الأنشطة الرياضية".

كما تحدّثت عن رؤية الفريق حول نشر الوعي والمعرفة بفوائد رياضة الدراجات؛ سعيًا في مواكبة رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع صحي رياضي هي رؤية الفريق الرئيسة.

وعن أبرز الفعاليات التي يقدمها فريق الدراجات النسائي، قالت "رهبيني": "توفير حصص تدريب وتعليم أساسيات ركوب الدراجة للمبتدئات، وتقديم حصص تمارين تطويرية للياقة البدنية مسافة ٢٠ كيلومترًا، وإعطاء تمارين للمحترفات من ٣٠ لـ٦٠ كيلومترًا، كذلك تمارين أسبوعية صباحية للبلد والمنطقة التاريخية، بالإضافة لتحدٍّ شهري ١٠٠ كيلومتر".

ووصفت المسافات التي يخوضها الفريق؛ حيث تنطلق من الواجهة البحرية لبحر الشمالية، ومسار البلد (جولة في المنطقة التاريخية)، بعدها يتم التوجه لكورنيش الحمراء.

وبحسب "رهبيني" فإن عدد المشاركات أكثر من 700 عضوة، وبازدياد مستمر، وهو رقم جيد مقارنة بالفترة القصيرة التي بدأ بها الفريق (5 أشهر ونصف).

واختتمت حديثها قائلة: إن "الفريق مستمر بدعم وتكاتف وجهود أعضاء الفريق"، مطالبةً القطاعات المختلفة الخاصة والحكومية بدعم الفريق وتوفير مقر وتلبية الاحتياجات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. فريق دراجات نسائي يقطع مسافة ١٠٠ كيلومتر بجدة
سبق

قطع فريق الدراجات النسائي Brave Cyclist مسافة ١٠٠ كيلومتر، ابتداءً من الواجهة البحرية بجدة إلى خليج سلمان ذهاباً وعودة، كاسرين الرقم القياسي كأول فريق دراجات نسائي يخوض تحدي مسافة ١٠٠ كيلومتر.

وأوضحت قائدة الفريق سمر رهبيني لـ"سبق": أن "سبب اختيار اسم الفريق Brave Cyclist من أجل كسر حاجز الخوف لدى النساء من ممارسة رياضة ركوب الدراجة في كل مكان".

وأضافت: "التحدي في استطاعة المرأة ركوب الدراجة لمسافات طويلة، والاستفادة من استخداماتها كأداة مواصلات، بالإضافة لفوائدها الصحية على البدن، بالإضافة إلى إثبات أن المرأة لا تقل إمكانية عن الرجل في مجالات الأنشطة الرياضية".

كما تحدّثت عن رؤية الفريق حول نشر الوعي والمعرفة بفوائد رياضة الدراجات؛ سعيًا في مواكبة رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع صحي رياضي هي رؤية الفريق الرئيسة.

وعن أبرز الفعاليات التي يقدمها فريق الدراجات النسائي، قالت "رهبيني": "توفير حصص تدريب وتعليم أساسيات ركوب الدراجة للمبتدئات، وتقديم حصص تمارين تطويرية للياقة البدنية مسافة ٢٠ كيلومترًا، وإعطاء تمارين للمحترفات من ٣٠ لـ٦٠ كيلومترًا، كذلك تمارين أسبوعية صباحية للبلد والمنطقة التاريخية، بالإضافة لتحدٍّ شهري ١٠٠ كيلومتر".

ووصفت المسافات التي يخوضها الفريق؛ حيث تنطلق من الواجهة البحرية لبحر الشمالية، ومسار البلد (جولة في المنطقة التاريخية)، بعدها يتم التوجه لكورنيش الحمراء.

وبحسب "رهبيني" فإن عدد المشاركات أكثر من 700 عضوة، وبازدياد مستمر، وهو رقم جيد مقارنة بالفترة القصيرة التي بدأ بها الفريق (5 أشهر ونصف).

واختتمت حديثها قائلة: إن "الفريق مستمر بدعم وتكاتف وجهود أعضاء الفريق"، مطالبةً القطاعات المختلفة الخاصة والحكومية بدعم الفريق وتوفير مقر وتلبية الاحتياجات.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
05:21 PM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
01:03 AM

بالفيديو.. فريق دراجات نسائي يقطع مسافة ١٠٠ كيلومتر بجدة

يهدف لنشر الوعي والمعرفة بفوائد هذه الرياضة

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
98
35,449

قطع فريق الدراجات النسائي Brave Cyclist مسافة ١٠٠ كيلومتر، ابتداءً من الواجهة البحرية بجدة إلى خليج سلمان ذهاباً وعودة، كاسرين الرقم القياسي كأول فريق دراجات نسائي يخوض تحدي مسافة ١٠٠ كيلومتر.

وأوضحت قائدة الفريق سمر رهبيني لـ"سبق": أن "سبب اختيار اسم الفريق Brave Cyclist من أجل كسر حاجز الخوف لدى النساء من ممارسة رياضة ركوب الدراجة في كل مكان".

وأضافت: "التحدي في استطاعة المرأة ركوب الدراجة لمسافات طويلة، والاستفادة من استخداماتها كأداة مواصلات، بالإضافة لفوائدها الصحية على البدن، بالإضافة إلى إثبات أن المرأة لا تقل إمكانية عن الرجل في مجالات الأنشطة الرياضية".

كما تحدّثت عن رؤية الفريق حول نشر الوعي والمعرفة بفوائد رياضة الدراجات؛ سعيًا في مواكبة رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع صحي رياضي هي رؤية الفريق الرئيسة.

وعن أبرز الفعاليات التي يقدمها فريق الدراجات النسائي، قالت "رهبيني": "توفير حصص تدريب وتعليم أساسيات ركوب الدراجة للمبتدئات، وتقديم حصص تمارين تطويرية للياقة البدنية مسافة ٢٠ كيلومترًا، وإعطاء تمارين للمحترفات من ٣٠ لـ٦٠ كيلومترًا، كذلك تمارين أسبوعية صباحية للبلد والمنطقة التاريخية، بالإضافة لتحدٍّ شهري ١٠٠ كيلومتر".

ووصفت المسافات التي يخوضها الفريق؛ حيث تنطلق من الواجهة البحرية لبحر الشمالية، ومسار البلد (جولة في المنطقة التاريخية)، بعدها يتم التوجه لكورنيش الحمراء.

وبحسب "رهبيني" فإن عدد المشاركات أكثر من 700 عضوة، وبازدياد مستمر، وهو رقم جيد مقارنة بالفترة القصيرة التي بدأ بها الفريق (5 أشهر ونصف).

واختتمت حديثها قائلة: إن "الفريق مستمر بدعم وتكاتف وجهود أعضاء الفريق"، مطالبةً القطاعات المختلفة الخاصة والحكومية بدعم الفريق وتوفير مقر وتلبية الاحتياجات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,521
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,838
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,763
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,276

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة