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جامعة أم القرى تحتفل بتخريج 8 آلاف طالبة ضمن الدفعة الـ68

"الخولي" ثمَّنت دعم القيادة واهتمام الوزارة بتطوير البرامج العلمية والتطبيقية

توَّجت جامعة أم القرى أكثر من 8 آلاف خريجة من مختلف الدرجات العلمية ضمن الدفعة الـ 68 للعام الجامعي 1441-1440هـ، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، وأمهات الخريجات، وذلك بالاستاد الرياضي في العابدية.

وتفصيلاً، ثمَّنت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله - لقطاعات التعليم العام والعالي في السعودية، واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتطوير البرامج العلمية والتطبيقية، بما يسهم في ارتقاء المخرجات، وصقل المواهب الطلابية لتمكينها من الانخراط في سوق العمل بمهنية عالية، متمنية للخريجات مسيرة مهنية مكللة بالتوفيق لما فيه خدمة الدين والوطن.

وعبَّرت الطالبة منار مشاط في كلمتها عن امتنان الخريجات لجامعة أم القرى ممثلة في مديرها الدكتور عبدالله بافيل، وجهود قياداتها وأعضاء هيئة التدريس في دعم مسيرتهن الدراسية، وتطوير إمكاناتهن العلمية، وصقل مهاراتهن ومواهبهن بالبرامج والأنشطة الإثرائية. توَّجت جامعة أم القرى أكثر من 8 آلاف خريجة من مختلف الدرجات العلمية ضمن الدفعة الـ 68 للعام الجامعي 1441-1440هـ، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، وأمهات الخريجات، وذلك بالاستاد الرياضي في العابدية.

وتفصيلاً، ثمَّنت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله - لقطاعات التعليم العام والعالي في السعودية، واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتطوير البرامج العلمية والتطبيقية، بما يسهم في ارتقاء المخرجات، وصقل المواهب الطلابية لتمكينها من الانخراط في سوق العمل بمهنية عالية، متمنية للخريجات مسيرة مهنية مكللة بالتوفيق لما فيه خدمة الدين والوطن.

وعبَّرت الطالبة منار مشاط في كلمتها عن امتنان الخريجات لجامعة أم القرى ممثلة في مديرها الدكتور عبدالله بافيل، وجهود قياداتها وأعضاء هيئة التدريس في دعم مسيرتهن الدراسية، وتطوير إمكاناتهن العلمية، وصقل مهاراتهن ومواهبهن بالبرامج والأنشطة الإثرائية.

جامعة أم القرى

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جامعة أم القرى تحتفل بتخريج 8 آلاف طالبة ضمن الدفعة الـ68
سبق

توَّجت جامعة أم القرى أكثر من 8 آلاف خريجة من مختلف الدرجات العلمية ضمن الدفعة الـ 68 للعام الجامعي 1441-1440هـ، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، وأمهات الخريجات، وذلك بالاستاد الرياضي في العابدية.

وتفصيلاً، ثمَّنت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله - لقطاعات التعليم العام والعالي في السعودية، واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتطوير البرامج العلمية والتطبيقية، بما يسهم في ارتقاء المخرجات، وصقل المواهب الطلابية لتمكينها من الانخراط في سوق العمل بمهنية عالية، متمنية للخريجات مسيرة مهنية مكللة بالتوفيق لما فيه خدمة الدين والوطن.

وعبَّرت الطالبة منار مشاط في كلمتها عن امتنان الخريجات لجامعة أم القرى ممثلة في مديرها الدكتور عبدالله بافيل، وجهود قياداتها وأعضاء هيئة التدريس في دعم مسيرتهن الدراسية، وتطوير إمكاناتهن العلمية، وصقل مهاراتهن ومواهبهن بالبرامج والأنشطة الإثرائية. توَّجت جامعة أم القرى أكثر من 8 آلاف خريجة من مختلف الدرجات العلمية ضمن الدفعة الـ 68 للعام الجامعي 1441-1440هـ، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، وأمهات الخريجات، وذلك بالاستاد الرياضي في العابدية.

وتفصيلاً، ثمَّنت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله - لقطاعات التعليم العام والعالي في السعودية، واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتطوير البرامج العلمية والتطبيقية، بما يسهم في ارتقاء المخرجات، وصقل المواهب الطلابية لتمكينها من الانخراط في سوق العمل بمهنية عالية، متمنية للخريجات مسيرة مهنية مكللة بالتوفيق لما فيه خدمة الدين والوطن.

وعبَّرت الطالبة منار مشاط في كلمتها عن امتنان الخريجات لجامعة أم القرى ممثلة في مديرها الدكتور عبدالله بافيل، وجهود قياداتها وأعضاء هيئة التدريس في دعم مسيرتهن الدراسية، وتطوير إمكاناتهن العلمية، وصقل مهاراتهن ومواهبهن بالبرامج والأنشطة الإثرائية.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
11:17 PM
اخر تعديل
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
02:26 AM

جامعة أم القرى تحتفل بتخريج 8 آلاف طالبة ضمن الدفعة الـ68

"الخولي" ثمَّنت دعم القيادة واهتمام الوزارة بتطوير البرامج العلمية والتطبيقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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توَّجت جامعة أم القرى أكثر من 8 آلاف خريجة من مختلف الدرجات العلمية ضمن الدفعة الـ 68 للعام الجامعي 1441-1440هـ، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، وأمهات الخريجات، وذلك بالاستاد الرياضي في العابدية.

وتفصيلاً، ثمَّنت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله - لقطاعات التعليم العام والعالي في السعودية، واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتطوير البرامج العلمية والتطبيقية، بما يسهم في ارتقاء المخرجات، وصقل المواهب الطلابية لتمكينها من الانخراط في سوق العمل بمهنية عالية، متمنية للخريجات مسيرة مهنية مكللة بالتوفيق لما فيه خدمة الدين والوطن.

وعبَّرت الطالبة منار مشاط في كلمتها عن امتنان الخريجات لجامعة أم القرى ممثلة في مديرها الدكتور عبدالله بافيل، وجهود قياداتها وأعضاء هيئة التدريس في دعم مسيرتهن الدراسية، وتطوير إمكاناتهن العلمية، وصقل مهاراتهن ومواهبهن بالبرامج والأنشطة الإثرائية. توَّجت جامعة أم القرى أكثر من 8 آلاف خريجة من مختلف الدرجات العلمية ضمن الدفعة الـ 68 للعام الجامعي 1441-1440هـ، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، وأمهات الخريجات، وذلك بالاستاد الرياضي في العابدية.

وتفصيلاً، ثمَّنت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله - لقطاعات التعليم العام والعالي في السعودية، واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتطوير البرامج العلمية والتطبيقية، بما يسهم في ارتقاء المخرجات، وصقل المواهب الطلابية لتمكينها من الانخراط في سوق العمل بمهنية عالية، متمنية للخريجات مسيرة مهنية مكللة بالتوفيق لما فيه خدمة الدين والوطن.

وعبَّرت الطالبة منار مشاط في كلمتها عن امتنان الخريجات لجامعة أم القرى ممثلة في مديرها الدكتور عبدالله بافيل، وجهود قياداتها وأعضاء هيئة التدريس في دعم مسيرتهن الدراسية، وتطوير إمكاناتهن العلمية، وصقل مهاراتهن ومواهبهن بالبرامج والأنشطة الإثرائية.

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