كشفت أمانة العاصمة المقدسة أنه أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بمكة المكرمة، تم العثور على قبور يعود تاريخها إلى ما قبل 800 عام. وتفصيلًا: قالت أمانة العاصمة المقدسة: أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة؛ تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام ٦٨٧هـ، أي قبل 800 عام تقريبًا، مؤكدة أنه سيتم التنسيق لتسليمها إلى جهات الاختصاص.

شاهد.. العثور على قبور يعود تاريخها إلى 800 عام بمكة عبدالرزاق البجالي سبق 2019-12-26 كشفت أمانة العاصمة المقدسة أنه أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بمكة المكرمة، تم العثور على قبور يعود تاريخها إلى ما قبل 800 عام.



وتفصيلًا: قالت أمانة العاصمة المقدسة: أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة؛ تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام ٦٨٧هـ، أي قبل 800 عام تقريبًا، مؤكدة أنه سيتم التنسيق لتسليمها إلى جهات الاختصاص.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441 07:58 PM

شاهد.. العثور على قبور يعود تاريخها إلى 800 عام بمكة الأمانة: سيتم التنسيق لتسليمها إلى جهات الاختصاص





A A A





26 مشاركة

كشفت أمانة العاصمة المقدسة أنه أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بمكة المكرمة، تم العثور على قبور يعود تاريخها إلى ما قبل 800 عام.



وتفصيلًا: قالت أمانة العاصمة المقدسة: أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة؛ تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام ٦٨٧هـ، أي قبل 800 عام تقريبًا، مؤكدة أنه سيتم التنسيق لتسليمها إلى جهات الاختصاص.