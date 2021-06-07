النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تعلن: إعطاء أكثر من 15 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

دعت لسرعة التسجيل.. وقالت: عبر 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم، أنه وبفضل الله تم إعطاء أكثر من (15.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة.

ودعت الوزارة الجميع للحصول على اللقاح قائلة "#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي".

وأمس قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي: إن منحنى الإصابات عاد للانخفاض؛ وذلك بسبب الوعي المجتمعي، متمنياً أن نسير بالاتجاهات الإيجابية من خلال الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية. وأكد أن مأمونية اللقاحات عالية والتردد في أخذها يعد أمراً خطيراً.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الإقبال على أخذ اللقاح حول العالم في تزايد مستمر، مبيناً أن الذين تلقوا اللقاح حول العالم وصل إلى أكثر من مليارين تقريباً.

وشدّد على أهمية الحرص على التباعد والمسافة الآمنة خلال المناسبات والاجتماعات، مشيراً إلى أن اللقاح يقلل من فرص العدوى، كما يحدّ من المرض الشديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تعلن: إعطاء أكثر من 15 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
سبق

كشفت وزارة الصحة، اليوم، أنه وبفضل الله تم إعطاء أكثر من (15.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة.

ودعت الوزارة الجميع للحصول على اللقاح قائلة "#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي".

وأمس قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي: إن منحنى الإصابات عاد للانخفاض؛ وذلك بسبب الوعي المجتمعي، متمنياً أن نسير بالاتجاهات الإيجابية من خلال الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية. وأكد أن مأمونية اللقاحات عالية والتردد في أخذها يعد أمراً خطيراً.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الإقبال على أخذ اللقاح حول العالم في تزايد مستمر، مبيناً أن الذين تلقوا اللقاح حول العالم وصل إلى أكثر من مليارين تقريباً.

وشدّد على أهمية الحرص على التباعد والمسافة الآمنة خلال المناسبات والاجتماعات، مشيراً إلى أن اللقاح يقلل من فرص العدوى، كما يحدّ من المرض الشديد.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
02:44 PM

"الصحة" تعلن: إعطاء أكثر من 15 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

دعت لسرعة التسجيل.. وقالت: عبر 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,740

كشفت وزارة الصحة، اليوم، أنه وبفضل الله تم إعطاء أكثر من (15.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة.

ودعت الوزارة الجميع للحصول على اللقاح قائلة "#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي".

وأمس قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي: إن منحنى الإصابات عاد للانخفاض؛ وذلك بسبب الوعي المجتمعي، متمنياً أن نسير بالاتجاهات الإيجابية من خلال الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية. وأكد أن مأمونية اللقاحات عالية والتردد في أخذها يعد أمراً خطيراً.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الإقبال على أخذ اللقاح حول العالم في تزايد مستمر، مبيناً أن الذين تلقوا اللقاح حول العالم وصل إلى أكثر من مليارين تقريباً.

وشدّد على أهمية الحرص على التباعد والمسافة الآمنة خلال المناسبات والاجتماعات، مشيراً إلى أن اللقاح يقلل من فرص العدوى، كما يحدّ من المرض الشديد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,599

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب
أين أُذنك يا مُعلِّم؟!

أين أُذنك يا مُعلِّم؟!

أحمد عجب
يوليو أخو تمـوز..!!

يوليو أخو تمـوز..!!

محمد الصيعري
السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

علي آل شرمة
تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة