تستضيف المملكة العربية السعودية غداً الأثنين اجتماعاً لوزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن الذي سيعقد بفندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض لبحث مجمل القضايا التي تهم تلك البلدان وسيعقب ذلك مؤتمراً صحافياً لتسليط الضوء على أهم القضايا التي ستتم مناقشتها في الاجتماع
غداً الرياض تستضيف وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر
تستضيف المملكة العربية السعودية غداً الأثنين اجتماعاً لوزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن الذي سيعقد بفندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض لبحث مجمل القضايا التي تهم تلك البلدان وسيعقب ذلك مؤتمراً صحافياً لتسليط الضوء على أهم القضايا التي ستتم مناقشتها في الاجتماعوزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر
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غداً الرياض تستضيف وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمرعبدالله الراجحي سبق 2020-01-05
05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
03:54 PM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
07:19 AM
غداً الرياض تستضيف وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر
تستضيف المملكة العربية السعودية غداً الأثنين اجتماعاً لوزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن الذي سيعقد بفندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض لبحث مجمل القضايا التي تهم تلك البلدان وسيعقب ذلك مؤتمراً صحافياً لتسليط الضوء على أهم القضايا التي ستتم مناقشتها في الاجتماع
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