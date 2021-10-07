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"الشؤون الإسلامية" تنظم ورشة "سبل حماية وتعزيز النزاهة" بالتعاون مع "مكافحة الفساد"

تناولت أهمية حماية المال العام والمحافظة على المقدرات الوطنية للتنمية المستدامة

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية يوم أمس الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "سبل حماية وتعزيز النزاهة" بالتعاون مع برنامج "وطننا أمانة"، الذي تنفذه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عبر الاتصال المرئي، بمشاركة موظفي وموظفات الوزارة وفروعها بالمناطق؛ في إطار الشراكة بين الجهتين لتوعية وإرشاد منسوبيها بمخاطر الفساد.

وتناولت الورشة، أهمية حماية المال العام، وكيفية المحافظة على المقدرات الوطنية، والمساهمة في التنمية المستدامة، والحد من الفساد المالي والإداري ومكافحته، والرقابة الإلكترونية، وإدارة المخاطر، كما عرّفت الورشة المشاركين فيها على آليات تفعيل التواصل مع المستفيدين.

يشار إلى أن هذه الورشة التي نفّذتها وزارة الشؤون الإسلامية تهدف لرفع الوعي لدى منسوبي الوزارة من القيادات الإدارية وعموم الموظفين، كما نفذت الوزارة -بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد- عددًا من ورش العمل التي ناقشت موضوعيْ "حماية المال العام وتفويض الصلاحيات".

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"الشؤون الإسلامية" تنظم ورشة "سبل حماية وتعزيز النزاهة" بالتعاون مع "مكافحة الفساد"
سبق

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية يوم أمس الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "سبل حماية وتعزيز النزاهة" بالتعاون مع برنامج "وطننا أمانة"، الذي تنفذه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عبر الاتصال المرئي، بمشاركة موظفي وموظفات الوزارة وفروعها بالمناطق؛ في إطار الشراكة بين الجهتين لتوعية وإرشاد منسوبيها بمخاطر الفساد.

وتناولت الورشة، أهمية حماية المال العام، وكيفية المحافظة على المقدرات الوطنية، والمساهمة في التنمية المستدامة، والحد من الفساد المالي والإداري ومكافحته، والرقابة الإلكترونية، وإدارة المخاطر، كما عرّفت الورشة المشاركين فيها على آليات تفعيل التواصل مع المستفيدين.

يشار إلى أن هذه الورشة التي نفّذتها وزارة الشؤون الإسلامية تهدف لرفع الوعي لدى منسوبي الوزارة من القيادات الإدارية وعموم الموظفين، كما نفذت الوزارة -بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد- عددًا من ورش العمل التي ناقشت موضوعيْ "حماية المال العام وتفويض الصلاحيات".

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
12:40 PM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
01:16 PM

"الشؤون الإسلامية" تنظم ورشة "سبل حماية وتعزيز النزاهة" بالتعاون مع "مكافحة الفساد"

تناولت أهمية حماية المال العام والمحافظة على المقدرات الوطنية للتنمية المستدامة

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عبدالله العنزي - الرياض
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نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية يوم أمس الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "سبل حماية وتعزيز النزاهة" بالتعاون مع برنامج "وطننا أمانة"، الذي تنفذه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عبر الاتصال المرئي، بمشاركة موظفي وموظفات الوزارة وفروعها بالمناطق؛ في إطار الشراكة بين الجهتين لتوعية وإرشاد منسوبيها بمخاطر الفساد.

وتناولت الورشة، أهمية حماية المال العام، وكيفية المحافظة على المقدرات الوطنية، والمساهمة في التنمية المستدامة، والحد من الفساد المالي والإداري ومكافحته، والرقابة الإلكترونية، وإدارة المخاطر، كما عرّفت الورشة المشاركين فيها على آليات تفعيل التواصل مع المستفيدين.

يشار إلى أن هذه الورشة التي نفّذتها وزارة الشؤون الإسلامية تهدف لرفع الوعي لدى منسوبي الوزارة من القيادات الإدارية وعموم الموظفين، كما نفذت الوزارة -بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد- عددًا من ورش العمل التي ناقشت موضوعيْ "حماية المال العام وتفويض الصلاحيات".

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