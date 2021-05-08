سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 534,445 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1,610، مشيرة إلى شفاء 1,701 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 514,769 حالة.

1,735 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في الإمارات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-08 سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 534,445 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1,610، مشيرة إلى شفاء 1,701 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 514,769 حالة.



08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442 02:13 PM

1,735 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في الإمارات "الصحة": إجمالي الإصابات ارتفع إلى 534,445 إصابة





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سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 534,445 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1,610، مشيرة إلى شفاء 1,701 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 514,769 حالة.

