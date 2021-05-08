النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 997 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1026 خلال الـ24 ساعة الماضية

1,735 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في الإمارات

"الصحة": إجمالي الإصابات ارتفع إلى 534,445 إصابة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 534,445 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1,610، مشيرة إلى شفاء 1,701 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 514,769 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
1,735 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في الإمارات
سبق

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 534,445 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1,610، مشيرة إلى شفاء 1,701 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 514,769 حالة.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
02:13 PM

1,735 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في الإمارات

"الصحة": إجمالي الإصابات ارتفع إلى 534,445 إصابة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
158

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 534,445 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1,610، مشيرة إلى شفاء 1,701 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 514,769 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,423
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,067
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,923

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة