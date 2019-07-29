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"الصحة": تسجيل 1289 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية

جرعات لقاح #كورونا المعطاة في #المملكة تتجاوز 26 مليون جرعة

تجاوزت جرعات لقاح #كورونا المعطاة في #المملكة 26 مليون جرعة.

وأمس أعلنت #الصحة، عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا، ويمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة؛ وذلك وفقًا للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء.. والحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.

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جرعات لقاح #كورونا المعطاة في #المملكة تتجاوز 26 مليون جرعة
سبق

تجاوزت جرعات لقاح #كورونا المعطاة في #المملكة 26 مليون جرعة.

وأمس أعلنت #الصحة، عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا، ويمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة؛ وذلك وفقًا للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء.. والحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
01:39 PM

جرعات لقاح #كورونا المعطاة في #المملكة تتجاوز 26 مليون جرعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوزت جرعات لقاح #كورونا المعطاة في #المملكة 26 مليون جرعة.

وأمس أعلنت #الصحة، عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا، ويمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة؛ وذلك وفقًا للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء.. والحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.

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