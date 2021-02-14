النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
صدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى ٦٤ عاماً

النيابة العامة تطيح بتشكيل عصابي هرّب أموالاً وذهب إلى خارج المملكة

وفاة الحمدان "قرش الصحراء".. و"سلطان بن سلمان" يعزي ذويه

التحق بجمعية الأطفال لذوي الإعاقة وعمره 6 أعوام

أعرب الكابتن ومدرب السباحة حسن الحمدان، عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، على تعزيته في وفاة ابنه "عبدالرحمن" الذي يعد أحد أبناء الجمعية، حيث التحق بها منذ أن كان في السادسة من عمره.

وأكد "الحمدان" أن الأمير سلطان بن سلمان يعد الأب الحقيقي لكل الأطفال ذوي الإعاقة والمهتم الأول بالقضية منذ أكثر من 30 عاماً، موضحاً أن ابنه "عبدالرحمن" الذي وُلِد وهو يعاني من انشقاق في العمود الفقري، قد التحق بالجمعية وتعلم بها، وحظي بالعناية الطبية والعلاجية والتأهيلية ليصبح مدرباً عاماً معتمداً في السباحة للأطفال ذوي الإعاقة.

وأضاف: "كانت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة قريبة من عبدالرحمن منذ أن بلغ السادسة، واستمر معها واستمرت معه عناية وتأهيلاً حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى، وستظل هذه الجمعية منارة فريدة ومؤسسة محترمة تقدم خدمات بالغة الأهمية لشريحة مهمة وغالية من المجتمع".

وحقق "عبدالرحمن" إنجازات عالمية على مدى 12 عاماً، ويحمل شهادة عالمية حيث حصد عدداً من البطولات في السباحة متغلبا على إعاقته، وحصل على المركز الأول في مسابقات سباحة بالصين، كما ألهم هذا الشاب الكثير من الأطفال في كيفية التغلب على الإعاقة، كما حصد البطل عبدالرحمن 10 ميداليات سبعة منها داخلية، وثلاث دولية منها ميداليتان في بطولة العالم للألعاب الصيفية.

ووُلِد "عبدالرحمن بن حسن الحمدان" في 2/ 1/ 1418هـ، وكانت إعاقته مزدوجة: حركية (صلب مشقوق)، وذهنية (صعوبات التعلم)، ويلقب بـ"قرش الصحراء" و"المعجزة السعودية" و"قاهر المياه" و"البطل القادم من جزيرة العرب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفاة الحمدان "قرش الصحراء".. و"سلطان بن سلمان" يعزي ذويه
سبق

أعرب الكابتن ومدرب السباحة حسن الحمدان، عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، على تعزيته في وفاة ابنه "عبدالرحمن" الذي يعد أحد أبناء الجمعية، حيث التحق بها منذ أن كان في السادسة من عمره.

وأكد "الحمدان" أن الأمير سلطان بن سلمان يعد الأب الحقيقي لكل الأطفال ذوي الإعاقة والمهتم الأول بالقضية منذ أكثر من 30 عاماً، موضحاً أن ابنه "عبدالرحمن" الذي وُلِد وهو يعاني من انشقاق في العمود الفقري، قد التحق بالجمعية وتعلم بها، وحظي بالعناية الطبية والعلاجية والتأهيلية ليصبح مدرباً عاماً معتمداً في السباحة للأطفال ذوي الإعاقة.

وأضاف: "كانت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة قريبة من عبدالرحمن منذ أن بلغ السادسة، واستمر معها واستمرت معه عناية وتأهيلاً حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى، وستظل هذه الجمعية منارة فريدة ومؤسسة محترمة تقدم خدمات بالغة الأهمية لشريحة مهمة وغالية من المجتمع".

وحقق "عبدالرحمن" إنجازات عالمية على مدى 12 عاماً، ويحمل شهادة عالمية حيث حصد عدداً من البطولات في السباحة متغلبا على إعاقته، وحصل على المركز الأول في مسابقات سباحة بالصين، كما ألهم هذا الشاب الكثير من الأطفال في كيفية التغلب على الإعاقة، كما حصد البطل عبدالرحمن 10 ميداليات سبعة منها داخلية، وثلاث دولية منها ميداليتان في بطولة العالم للألعاب الصيفية.

ووُلِد "عبدالرحمن بن حسن الحمدان" في 2/ 1/ 1418هـ، وكانت إعاقته مزدوجة: حركية (صلب مشقوق)، وذهنية (صعوبات التعلم)، ويلقب بـ"قرش الصحراء" و"المعجزة السعودية" و"قاهر المياه" و"البطل القادم من جزيرة العرب".

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
06:28 PM

وفاة الحمدان "قرش الصحراء".. و"سلطان بن سلمان" يعزي ذويه

التحق بجمعية الأطفال لذوي الإعاقة وعمره 6 أعوام

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
470

أعرب الكابتن ومدرب السباحة حسن الحمدان، عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، على تعزيته في وفاة ابنه "عبدالرحمن" الذي يعد أحد أبناء الجمعية، حيث التحق بها منذ أن كان في السادسة من عمره.

وأكد "الحمدان" أن الأمير سلطان بن سلمان يعد الأب الحقيقي لكل الأطفال ذوي الإعاقة والمهتم الأول بالقضية منذ أكثر من 30 عاماً، موضحاً أن ابنه "عبدالرحمن" الذي وُلِد وهو يعاني من انشقاق في العمود الفقري، قد التحق بالجمعية وتعلم بها، وحظي بالعناية الطبية والعلاجية والتأهيلية ليصبح مدرباً عاماً معتمداً في السباحة للأطفال ذوي الإعاقة.

وأضاف: "كانت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة قريبة من عبدالرحمن منذ أن بلغ السادسة، واستمر معها واستمرت معه عناية وتأهيلاً حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى، وستظل هذه الجمعية منارة فريدة ومؤسسة محترمة تقدم خدمات بالغة الأهمية لشريحة مهمة وغالية من المجتمع".

وحقق "عبدالرحمن" إنجازات عالمية على مدى 12 عاماً، ويحمل شهادة عالمية حيث حصد عدداً من البطولات في السباحة متغلبا على إعاقته، وحصل على المركز الأول في مسابقات سباحة بالصين، كما ألهم هذا الشاب الكثير من الأطفال في كيفية التغلب على الإعاقة، كما حصد البطل عبدالرحمن 10 ميداليات سبعة منها داخلية، وثلاث دولية منها ميداليتان في بطولة العالم للألعاب الصيفية.

ووُلِد "عبدالرحمن بن حسن الحمدان" في 2/ 1/ 1418هـ، وكانت إعاقته مزدوجة: حركية (صلب مشقوق)، وذهنية (صعوبات التعلم)، ويلقب بـ"قرش الصحراء" و"المعجزة السعودية" و"قاهر المياه" و"البطل القادم من جزيرة العرب".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,086
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,781
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,473

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة