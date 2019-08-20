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الهلال يطرح تذاكره الموسمية.. الأعلى بـ18 ألف ريال

تشمل مباريات الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان

أعلن نادي الهلال عن طرح "التذاكر الموسمية" التي تتيح لحاملها حضور جميع مباريات الهلال التي تقام على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُتطلب من المشجع دفع مبلغ مقطوع لمرة واحدة، وضمان مقعده في جميع مباريات الفريق التي تبلغ 15 مباراة في الدوري تقام على أرض الهلال.

وطرح النادي التذاكر الموسمية للأفراد والعائلات، والتي تشمل جميع المدرجات (ذهبي، فضي، بلاتيني، عادي) عبر الرابط:

https://www.hilaltickets.com/ar/d/12/seasonal-tickets-2019-2020

وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:

450، 750، 1125، 6000، 7500، 10500، 15000، 18000.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يطرح تذاكره الموسمية.. الأعلى بـ18 ألف ريال
سبق

أعلن نادي الهلال عن طرح "التذاكر الموسمية" التي تتيح لحاملها حضور جميع مباريات الهلال التي تقام على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُتطلب من المشجع دفع مبلغ مقطوع لمرة واحدة، وضمان مقعده في جميع مباريات الفريق التي تبلغ 15 مباراة في الدوري تقام على أرض الهلال.

وطرح النادي التذاكر الموسمية للأفراد والعائلات، والتي تشمل جميع المدرجات (ذهبي، فضي، بلاتيني، عادي) عبر الرابط:

https://www.hilaltickets.com/ar/d/12/seasonal-tickets-2019-2020

وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:

450، 750، 1125، 6000، 7500، 10500، 15000، 18000.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
12:40 PM

الهلال يطرح تذاكره الموسمية.. الأعلى بـ18 ألف ريال

تشمل مباريات الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال عن طرح "التذاكر الموسمية" التي تتيح لحاملها حضور جميع مباريات الهلال التي تقام على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُتطلب من المشجع دفع مبلغ مقطوع لمرة واحدة، وضمان مقعده في جميع مباريات الفريق التي تبلغ 15 مباراة في الدوري تقام على أرض الهلال.

وطرح النادي التذاكر الموسمية للأفراد والعائلات، والتي تشمل جميع المدرجات (ذهبي، فضي، بلاتيني، عادي) عبر الرابط:

https://www.hilaltickets.com/ar/d/12/seasonal-tickets-2019-2020

وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:

450، 750، 1125، 6000، 7500، 10500، 15000، 18000.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,103
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,946
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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