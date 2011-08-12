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"الصحة" ترفع جاهزية منشآتها الصحية في منى لخدمة ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق

جهزت 4 مستشفيات و 26 مركزًا صحيًا و 180 سيارة إسعاف

رفعت "الصحة" جاهزية منشآتها الصحية في مشعر منى لخدمة ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق وتقديم كل خدماتها الوقائية والصحية والعلاجية.

وأكدت "الصحة" أنها جهّزت أربعة مستشفيات و26 مركزًا صحيًا في مشعر منى لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ إضافة إلى 16 مركزًا للطوارئ بجسر الجمرات.

وأوضحت "الصحة" أن المنشآت الصحية تتوزع لتغطي كل المواقع في مشعر منى، لكي يسهل وصول ضيوف الرحمن لها، كما أنها تقدم خدمة الإرشاد لمواقع تلك المنشآت وتحديد أقربها للحاج عبر مركز الاتصال 937 والذي يوفر خدماته عبر عدة لغات.

وبيّنت "الصحة" أن المراكز في جسر الجمرات تتوزع في أبراج الجمرات بواقع خمسة مراكز صحية في كل طابق بإجمالي 16 مركزًا صحيًا مصغرًا، إضافة إلى وجود مركز عند مدخل الجمرات يحوي كادرًا طبيًا وتمريضيًا وتجهيزات إسعافات أولية ورعاية صحية.

ودعمت "الصحة" كل المنشآت الصحية بأحدث الأجهزة الطبية والمختبرات، والكوادر الطبية، والفنية، والإدارية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن داخل مشعر منى.

ويدعم تلك المرافق أسطول يضم 180 سيارة إسعاف مجهزة بأفضل التجهيزات الطبية المتلائمة مع الخدمة الإسعافية، وتم تزويدها بالاحتياجات اللازمة، ويعمل عليها طواقم طبية مدربة للقيام بالمهام والأعمال المناطة بها.

يُشار إلى أن المستشفيات بمشعر منى هي: مستشفى منى الطوارئ بسعة 224 سريرًا منها 37 سريرًا للطوارئ، ومستشفى منى الجسر بطاقة 150 سريرًا خصص منها 18 سرير طوارئ، ومستشفى منى الوادي وسعته السريرية 160 سريرًا، للطوارئ 25 سريرًا، وأخيرًا مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريرًا منها 13 سرير طوارئ.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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"الصحة" ترفع جاهزية منشآتها الصحية في منى لخدمة ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق
سبق

رفعت "الصحة" جاهزية منشآتها الصحية في مشعر منى لخدمة ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق وتقديم كل خدماتها الوقائية والصحية والعلاجية.

وأكدت "الصحة" أنها جهّزت أربعة مستشفيات و26 مركزًا صحيًا في مشعر منى لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ إضافة إلى 16 مركزًا للطوارئ بجسر الجمرات.

وأوضحت "الصحة" أن المنشآت الصحية تتوزع لتغطي كل المواقع في مشعر منى، لكي يسهل وصول ضيوف الرحمن لها، كما أنها تقدم خدمة الإرشاد لمواقع تلك المنشآت وتحديد أقربها للحاج عبر مركز الاتصال 937 والذي يوفر خدماته عبر عدة لغات.

وبيّنت "الصحة" أن المراكز في جسر الجمرات تتوزع في أبراج الجمرات بواقع خمسة مراكز صحية في كل طابق بإجمالي 16 مركزًا صحيًا مصغرًا، إضافة إلى وجود مركز عند مدخل الجمرات يحوي كادرًا طبيًا وتمريضيًا وتجهيزات إسعافات أولية ورعاية صحية.

ودعمت "الصحة" كل المنشآت الصحية بأحدث الأجهزة الطبية والمختبرات، والكوادر الطبية، والفنية، والإدارية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن داخل مشعر منى.

ويدعم تلك المرافق أسطول يضم 180 سيارة إسعاف مجهزة بأفضل التجهيزات الطبية المتلائمة مع الخدمة الإسعافية، وتم تزويدها بالاحتياجات اللازمة، ويعمل عليها طواقم طبية مدربة للقيام بالمهام والأعمال المناطة بها.

يُشار إلى أن المستشفيات بمشعر منى هي: مستشفى منى الطوارئ بسعة 224 سريرًا منها 37 سريرًا للطوارئ، ومستشفى منى الجسر بطاقة 150 سريرًا خصص منها 18 سرير طوارئ، ومستشفى منى الوادي وسعته السريرية 160 سريرًا، للطوارئ 25 سريرًا، وأخيرًا مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريرًا منها 13 سرير طوارئ.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
08:59 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:08 AM

"الصحة" ترفع جاهزية منشآتها الصحية في منى لخدمة ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق

جهزت 4 مستشفيات و 26 مركزًا صحيًا و 180 سيارة إسعاف

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صحيفة سبق الإلكترونية - بعثة المشاعر المقدّسة
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رفعت "الصحة" جاهزية منشآتها الصحية في مشعر منى لخدمة ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق وتقديم كل خدماتها الوقائية والصحية والعلاجية.

وأكدت "الصحة" أنها جهّزت أربعة مستشفيات و26 مركزًا صحيًا في مشعر منى لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ إضافة إلى 16 مركزًا للطوارئ بجسر الجمرات.

وأوضحت "الصحة" أن المنشآت الصحية تتوزع لتغطي كل المواقع في مشعر منى، لكي يسهل وصول ضيوف الرحمن لها، كما أنها تقدم خدمة الإرشاد لمواقع تلك المنشآت وتحديد أقربها للحاج عبر مركز الاتصال 937 والذي يوفر خدماته عبر عدة لغات.

وبيّنت "الصحة" أن المراكز في جسر الجمرات تتوزع في أبراج الجمرات بواقع خمسة مراكز صحية في كل طابق بإجمالي 16 مركزًا صحيًا مصغرًا، إضافة إلى وجود مركز عند مدخل الجمرات يحوي كادرًا طبيًا وتمريضيًا وتجهيزات إسعافات أولية ورعاية صحية.

ودعمت "الصحة" كل المنشآت الصحية بأحدث الأجهزة الطبية والمختبرات، والكوادر الطبية، والفنية، والإدارية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن داخل مشعر منى.

ويدعم تلك المرافق أسطول يضم 180 سيارة إسعاف مجهزة بأفضل التجهيزات الطبية المتلائمة مع الخدمة الإسعافية، وتم تزويدها بالاحتياجات اللازمة، ويعمل عليها طواقم طبية مدربة للقيام بالمهام والأعمال المناطة بها.

يُشار إلى أن المستشفيات بمشعر منى هي: مستشفى منى الطوارئ بسعة 224 سريرًا منها 37 سريرًا للطوارئ، ومستشفى منى الجسر بطاقة 150 سريرًا خصص منها 18 سرير طوارئ، ومستشفى منى الوادي وسعته السريرية 160 سريرًا، للطوارئ 25 سريرًا، وأخيرًا مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريرًا منها 13 سرير طوارئ.

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