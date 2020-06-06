المكسيك: 4346 إصابة و625 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة، تسجيل 4346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 625 حالة وفاة جديدة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 110026، وعدد حالات الوفاة إلى 13170 حالة.
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة، تسجيل 4346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 625 حالة وفاة جديدة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 110026، وعدد حالات الوفاة إلى 13170 حالة.فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة، تسجيل 4346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 625 حالة وفاة جديدة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 110026، وعدد حالات الوفاة إلى 13170 حالة.
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة، تسجيل 4346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 625 حالة وفاة جديدة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 110026، وعدد حالات الوفاة إلى 13170 حالة.