"سهلي" مساعدًا لمدير مستشفى صامطة العام

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا يقضي بتكليف علي بن محمد سهلي مساعدًا لمدير مستشفى صامطة العام للشؤون الإدارية والمالية. ويعد "سهلي" من الكوادر الإدارية المتميزة بصحة جازان.

وأعرب "سهلي" عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان على هذه الثقة وحسن الظن؛ داعيًا الله أن يكون أهلًا لذلك، والعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُعينه على المسؤولية المنوطة به.