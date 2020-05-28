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صحيفة إسبانية: الهلال أنجح ناد في تاريخ القارة الآسيوية

فيما جاء (غوانزو) ثالثاً و(سامسونغ) ثانياً

أشادت صحيفة إسبانية في تقرير لها اليوم الخميس بفريق الهلال حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، مشيرة بأن الفريق أنجح ناد في تاريخ قارة آسيا.

وقالت صحيفة "يورو نيوز" الأسبوعية الصادرة باللغة الإنجليزية: شهدت كرة القدم الآسيوية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الاستثمارات الكبيرة للشركات الصينية، مما ساهم في زيادة انتشار كرة القدم في آسيا، وركزت أغنى الأندية الصينية على شراء أفضل اللاعبين من الفرق الأوروبية، مما زاد من شعبية اللعبة في الصين والقارة أيضاً، وقد ساهم وجود هؤلاء اللاعبين في زيادة جودة اللاعبين الآسيويين.

وأضاف التقرير: على الرغم من ظهور كرة القدم الصينية بقوة في القارة الآسيوية، لكن من المعروف أن أفضل الأندية في تاريخ القارة هو الهلال السعودي، الفائز بسبعة ألقاب قارية، إضافة إلى البطولات العديدة التي حققها محلياً، ويعد الفريق الأكثر نجاحاً في آسيا، وتمكن في 2019 من تقديم مستويات رائعة وحقق لقب دوري أبطال آسيا.

ووضعت الصحيفة فريق سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي في المركز الثاني بعد الهلال، الذي تأسس في 1995، والذي يمتلك في رصيده 5 ألقاب قارية، فيما حل غوانزو الصيني ثالثاً.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة إسبانية: الهلال أنجح ناد في تاريخ القارة الآسيوية
سبق

أشادت صحيفة إسبانية في تقرير لها اليوم الخميس بفريق الهلال حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، مشيرة بأن الفريق أنجح ناد في تاريخ قارة آسيا.

وقالت صحيفة "يورو نيوز" الأسبوعية الصادرة باللغة الإنجليزية: شهدت كرة القدم الآسيوية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الاستثمارات الكبيرة للشركات الصينية، مما ساهم في زيادة انتشار كرة القدم في آسيا، وركزت أغنى الأندية الصينية على شراء أفضل اللاعبين من الفرق الأوروبية، مما زاد من شعبية اللعبة في الصين والقارة أيضاً، وقد ساهم وجود هؤلاء اللاعبين في زيادة جودة اللاعبين الآسيويين.

وأضاف التقرير: على الرغم من ظهور كرة القدم الصينية بقوة في القارة الآسيوية، لكن من المعروف أن أفضل الأندية في تاريخ القارة هو الهلال السعودي، الفائز بسبعة ألقاب قارية، إضافة إلى البطولات العديدة التي حققها محلياً، ويعد الفريق الأكثر نجاحاً في آسيا، وتمكن في 2019 من تقديم مستويات رائعة وحقق لقب دوري أبطال آسيا.

ووضعت الصحيفة فريق سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي في المركز الثاني بعد الهلال، الذي تأسس في 1995، والذي يمتلك في رصيده 5 ألقاب قارية، فيما حل غوانزو الصيني ثالثاً.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
10:35 PM

صحيفة إسبانية: الهلال أنجح ناد في تاريخ القارة الآسيوية

فيما جاء (غوانزو) ثالثاً و(سامسونغ) ثانياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشادت صحيفة إسبانية في تقرير لها اليوم الخميس بفريق الهلال حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، مشيرة بأن الفريق أنجح ناد في تاريخ قارة آسيا.

وقالت صحيفة "يورو نيوز" الأسبوعية الصادرة باللغة الإنجليزية: شهدت كرة القدم الآسيوية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الاستثمارات الكبيرة للشركات الصينية، مما ساهم في زيادة انتشار كرة القدم في آسيا، وركزت أغنى الأندية الصينية على شراء أفضل اللاعبين من الفرق الأوروبية، مما زاد من شعبية اللعبة في الصين والقارة أيضاً، وقد ساهم وجود هؤلاء اللاعبين في زيادة جودة اللاعبين الآسيويين.

وأضاف التقرير: على الرغم من ظهور كرة القدم الصينية بقوة في القارة الآسيوية، لكن من المعروف أن أفضل الأندية في تاريخ القارة هو الهلال السعودي، الفائز بسبعة ألقاب قارية، إضافة إلى البطولات العديدة التي حققها محلياً، ويعد الفريق الأكثر نجاحاً في آسيا، وتمكن في 2019 من تقديم مستويات رائعة وحقق لقب دوري أبطال آسيا.

ووضعت الصحيفة فريق سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي في المركز الثاني بعد الهلال، الذي تأسس في 1995، والذي يمتلك في رصيده 5 ألقاب قارية، فيما حل غوانزو الصيني ثالثاً.

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