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"الأرصاد": موجة حارة ورياح نشطة على محافظة أملج

تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من موجة طقس حارة تشهدها محافظة أملج بمنطقة تبوك اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة موجة طقس حارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": موجة حارة ورياح نشطة على محافظة أملج
سبق

نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من موجة طقس حارة تشهدها محافظة أملج بمنطقة تبوك اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
09:25 AM

"الأرصاد": موجة حارة ورياح نشطة على محافظة أملج

تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من موجة طقس حارة تشهدها محافظة أملج بمنطقة تبوك اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً.

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