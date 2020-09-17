"الأرصاد": موجة حارة ورياح نشطة على محافظة أملج

نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من موجة طقس حارة تشهدها محافظة أملج بمنطقة تبوك اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً.
نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من موجة طقس حارة تشهدها محافظة أملج بمنطقة تبوك اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة موجة طقس حارة
نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من موجة طقس حارة تشهدها محافظة أملج بمنطقة تبوك اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً.
نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من موجة طقس حارة تشهدها محافظة أملج بمنطقة تبوك اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً.