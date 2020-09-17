"الأرصاد": موجة حارة ورياح نشطة على محافظة أملج

تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من موجة طقس حارة تشهدها محافظة أملج بمنطقة تبوك اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً.