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توقعت التوصل لاتفاق.. أثيوبيا تتمسك بموعد الملء الثاني لسد النهضة!

فيما شدد الرئيس "السيسي" مرارًا أن مصر لن تقبل مساسًا بأمنها المائي

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن أديس أبابا تتوقع استئنافاً قريباً للمفاوضات الثلاثية، التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، أن الموقف الإثيوبي في مكانه تجاه الملء الثاني والتمسك بقيادة الاتحاد الإفريقي حول المفاوضات، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال "مفتي"، إن بلاده تتوقع دعوة للأطراف الثلاثة في مفاوضات سد النهضة باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة حول سد النهضة.

وأكدت إثيوبيا مراراً أنها تنوي إجراء الملء الثاني لسد النهضة والذي يقدر بـ13.5 مليار متر مكعب، في موعده المقرر في يوليو المقبل، مما أثار مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه.

ومن ناحيته كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد شدد على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وزارة الخارجية الإثيوبية

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توقعت التوصل لاتفاق.. أثيوبيا تتمسك بموعد الملء الثاني لسد النهضة!
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن أديس أبابا تتوقع استئنافاً قريباً للمفاوضات الثلاثية، التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، أن الموقف الإثيوبي في مكانه تجاه الملء الثاني والتمسك بقيادة الاتحاد الإفريقي حول المفاوضات، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال "مفتي"، إن بلاده تتوقع دعوة للأطراف الثلاثة في مفاوضات سد النهضة باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة حول سد النهضة.

وأكدت إثيوبيا مراراً أنها تنوي إجراء الملء الثاني لسد النهضة والذي يقدر بـ13.5 مليار متر مكعب، في موعده المقرر في يوليو المقبل، مما أثار مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه.

ومن ناحيته كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد شدد على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
02:51 PM

توقعت التوصل لاتفاق.. أثيوبيا تتمسك بموعد الملء الثاني لسد النهضة!

فيما شدد الرئيس "السيسي" مرارًا أن مصر لن تقبل مساسًا بأمنها المائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,019

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن أديس أبابا تتوقع استئنافاً قريباً للمفاوضات الثلاثية، التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، أن الموقف الإثيوبي في مكانه تجاه الملء الثاني والتمسك بقيادة الاتحاد الإفريقي حول المفاوضات، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال "مفتي"، إن بلاده تتوقع دعوة للأطراف الثلاثة في مفاوضات سد النهضة باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة حول سد النهضة.

وأكدت إثيوبيا مراراً أنها تنوي إجراء الملء الثاني لسد النهضة والذي يقدر بـ13.5 مليار متر مكعب، في موعده المقرر في يوليو المقبل، مما أثار مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه.

ومن ناحيته كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد شدد على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

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