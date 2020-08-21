ضبط مخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الملك خالد والملك عبدالعزيز بالرياض
القوات الخاصة للأمن البيئي تناشد المواطنين والمقيمين الالتزام لتفادي العقوبات
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم، مخالفيْن اثنيْن لأنظمة الصيد، في محمِيَّتَي الملك خالد والملك عبدالعزيز المَلَكيتين في منطقة الرياض.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم القوات الرائد رائد المالكي، بأنه تم ضبط المخالف الأول وبحوزته بندقية هوائية غير مرخصة، و22 طائرًا تم اصطيادها في محمية الملك خالد الملكية في الثمامة، كما ضُبِط مخالف آخر للصيد في محمية الملك عبدالعزيز الملكية في شعيب الطيري، وبحوزته بندقيتان هوائيتان و531 طلقة و12 طائرًا اصطادها.
ضبط مخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الملك خالد والملك عبدالعزيز بالرياض
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-08-21
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم، مخالفيْن اثنيْن لأنظمة الصيد، في محمِيَّتَي الملك خالد والملك عبدالعزيز المَلَكيتين في منطقة الرياض.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم القوات الرائد رائد المالكي، بأنه تم ضبط المخالف الأول وبحوزته بندقية هوائية غير مرخصة، و22 طائرًا تم اصطيادها في محمية الملك خالد الملكية في الثمامة، كما ضُبِط مخالف آخر للصيد في محمية الملك عبدالعزيز الملكية في شعيب الطيري، وبحوزته بندقيتان هوائيتان و531 طلقة و12 طائرًا اصطادها.
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم، مخالفيْن اثنيْن لأنظمة الصيد، في محمِيَّتَي الملك خالد والملك عبدالعزيز المَلَكيتين في منطقة الرياض.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم القوات الرائد رائد المالكي، بأنه تم ضبط المخالف الأول وبحوزته بندقية هوائية غير مرخصة، و22 طائرًا تم اصطيادها في محمية الملك خالد الملكية في الثمامة، كما ضُبِط مخالف آخر للصيد في محمية الملك عبدالعزيز الملكية في شعيب الطيري، وبحوزته بندقيتان هوائيتان و531 طلقة و12 طائرًا اصطادها.