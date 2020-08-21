ضبط مخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الملك خالد والملك عبدالعزيز بالرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تناشد المواطنين والمقيمين الالتزام لتفادي العقوبات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم، مخالفيْن اثنيْن لأنظمة الصيد، في محمِيَّتَي الملك خالد والملك عبدالعزيز المَلَكيتين في منطقة الرياض.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم القوات الرائد رائد المالكي، بأنه تم ضبط المخالف الأول وبحوزته بندقية هوائية غير مرخصة، و22 طائرًا تم اصطيادها في محمية الملك خالد الملكية في الثمامة، كما ضُبِط مخالف آخر للصيد في محمية الملك عبدالعزيز الملكية في شعيب الطيري، وبحوزته بندقيتان هوائيتان و531 طلقة و12 طائرًا اصطادها.

وأشار "المالكي" إلى مصادرة البنادق الهوائية، وتحرير محضريْ ضبط مخالفتيْ صيد بحق الموقوفين.

وأهاب "المالكي" بالمواطنين والمقيمين، أهمية الالتزام بالأنظمة البيئية؛ مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تهاون في اتخاذ وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق كل مخالف للأنظمة البيئية.