"علي الجواهرة" يحصد الماجستير في القيادة التربوية من جامعة نجران

حصل مدير أمانة التعليم بتعليم نجران علي بن محمد الجواهرة على درجة الماجستير في القيادة التربوية من جامعة نجران بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
حصل مدير أمانة التعليم بتعليم نجران علي بن محمد الجواهرة على درجة الماجستير في القيادة التربوية من جامعة نجران بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
حصل مدير أمانة التعليم بتعليم نجران علي بن محمد الجواهرة على درجة الماجستير في القيادة التربوية من جامعة نجران بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
حصل مدير أمانة التعليم بتعليم نجران علي بن محمد الجواهرة على درجة الماجستير في القيادة التربوية من جامعة نجران بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.