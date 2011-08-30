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"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

وفاة والد الإعلامي نعيم تميم

انتقل إلى رحمة الله الإعلامي تميم خالد الحكيم بعد معاناة مع فيروس كورونا ، وهو والد الزميل نعيم الحكيم فى صحيفة عكاظ .

وعمل الفقيد مسؤولاً عن الانشطة والإعلام في نادي مكة الثقافي على مدى ٤٠ عاماً، كما عمل في مجال الصحافة الأدبية والثقافية في عدد من الصحف والمجلات السعودية، ومستشارًا إعلامياً في الغرفة التجارية بمكة .

وقد تمت الصلاة والدفن في مقابر الشهداء بالشرائع، ويتقبل العزاء على جوال ابنه الزميل نعيم ٠٥٠٢٦٥٠٠٢٥‏‫.


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وفاة والد الإعلامي نعيم تميم
سبق

انتقل إلى رحمة الله الإعلامي تميم خالد الحكيم بعد معاناة مع فيروس كورونا ، وهو والد الزميل نعيم الحكيم فى صحيفة عكاظ .

وعمل الفقيد مسؤولاً عن الانشطة والإعلام في نادي مكة الثقافي على مدى ٤٠ عاماً، كما عمل في مجال الصحافة الأدبية والثقافية في عدد من الصحف والمجلات السعودية، ومستشارًا إعلامياً في الغرفة التجارية بمكة .

وقد تمت الصلاة والدفن في مقابر الشهداء بالشرائع، ويتقبل العزاء على جوال ابنه الزميل نعيم ٠٥٠٢٦٥٠٠٢٥‏‫.


30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
10:19 PM

وفاة والد الإعلامي نعيم تميم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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انتقل إلى رحمة الله الإعلامي تميم خالد الحكيم بعد معاناة مع فيروس كورونا ، وهو والد الزميل نعيم الحكيم فى صحيفة عكاظ .

وعمل الفقيد مسؤولاً عن الانشطة والإعلام في نادي مكة الثقافي على مدى ٤٠ عاماً، كما عمل في مجال الصحافة الأدبية والثقافية في عدد من الصحف والمجلات السعودية، ومستشارًا إعلامياً في الغرفة التجارية بمكة .

وقد تمت الصلاة والدفن في مقابر الشهداء بالشرائع، ويتقبل العزاء على جوال ابنه الزميل نعيم ٠٥٠٢٦٥٠٠٢٥‏‫.


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