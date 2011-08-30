وفاة والد الإعلامي نعيم تميم

انتقل إلى رحمة الله الإعلامي تميم خالد الحكيم بعد معاناة مع فيروس كورونا ، وهو والد الزميل نعيم الحكيم فى صحيفة عكاظ .

وعمل الفقيد مسؤولاً عن الانشطة والإعلام في نادي مكة الثقافي على مدى ٤٠ عاماً، كما عمل في مجال الصحافة الأدبية والثقافية في عدد من الصحف والمجلات السعودية، ومستشارًا إعلامياً في الغرفة التجارية بمكة .

وقد تمت الصلاة والدفن في مقابر الشهداء بالشرائع، ويتقبل العزاء على جوال ابنه الزميل نعيم ٠٥٠٢٦٥٠٠٢٥‏‫.



