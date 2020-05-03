النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في أحدث خطوة.. الأردن يرفع القيود على النشاط الاقتصادي

سيتاح للمواطنين الحركة في مركباتهم بحرية حتى السادسة مساء

قالت الحكومة الأردنية في بيان اليوم الأحد، إنها رفعت جميع القيود على النشاط الاقتصادي، في أحدث خطوات لتخفيف قواعد حظر التجول في المملكة.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، إلغاء نظام الفردي والزوجي لحركة المركبات اعتباراً من يوم الأحد العاشر من مايو الجاري.

ووفق روسيا اليوم أضاف أنه سيتاح للمواطنين الحركة في مركباتهم بحرية حتى الساعة السادسة مساء، داخل المحافظات.

كما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إصدار أمر الدفاع رقم 11، القاضي بإلزام ارتداء الكمامات والقفازات لمرتادي الأماكن العامة وللعاملين فيها.

وأكد أن هناك غرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً ستفرض لمن لا يلتزم بارتداء الكمامات والقفازات، مضيفاً أنه كل من لا يرتدي كمامات وقفازات سيمنع من دخول أي منشأة أو مؤسسة.

الأردن النشاط الاقتصادي

الرئيسية/ محطات

اعلان
في أحدث خطوة.. الأردن يرفع القيود على النشاط الاقتصادي
سبق

قالت الحكومة الأردنية في بيان اليوم الأحد، إنها رفعت جميع القيود على النشاط الاقتصادي، في أحدث خطوات لتخفيف قواعد حظر التجول في المملكة.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، إلغاء نظام الفردي والزوجي لحركة المركبات اعتباراً من يوم الأحد العاشر من مايو الجاري.

ووفق روسيا اليوم أضاف أنه سيتاح للمواطنين الحركة في مركباتهم بحرية حتى الساعة السادسة مساء، داخل المحافظات.

كما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إصدار أمر الدفاع رقم 11، القاضي بإلزام ارتداء الكمامات والقفازات لمرتادي الأماكن العامة وللعاملين فيها.

وأكد أن هناك غرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً ستفرض لمن لا يلتزم بارتداء الكمامات والقفازات، مضيفاً أنه كل من لا يرتدي كمامات وقفازات سيمنع من دخول أي منشأة أو مؤسسة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
07:16 PM

في أحدث خطوة.. الأردن يرفع القيود على النشاط الاقتصادي

سيتاح للمواطنين الحركة في مركباتهم بحرية حتى السادسة مساء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,801

قالت الحكومة الأردنية في بيان اليوم الأحد، إنها رفعت جميع القيود على النشاط الاقتصادي، في أحدث خطوات لتخفيف قواعد حظر التجول في المملكة.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، إلغاء نظام الفردي والزوجي لحركة المركبات اعتباراً من يوم الأحد العاشر من مايو الجاري.

ووفق روسيا اليوم أضاف أنه سيتاح للمواطنين الحركة في مركباتهم بحرية حتى الساعة السادسة مساء، داخل المحافظات.

كما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إصدار أمر الدفاع رقم 11، القاضي بإلزام ارتداء الكمامات والقفازات لمرتادي الأماكن العامة وللعاملين فيها.

وأكد أن هناك غرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً ستفرض لمن لا يلتزم بارتداء الكمامات والقفازات، مضيفاً أنه كل من لا يرتدي كمامات وقفازات سيمنع من دخول أي منشأة أو مؤسسة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,840
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,604
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,963
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,915

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة