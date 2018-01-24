بات المنتخب الياباني أول المتأهلين للمربع الذهبي للبطولة الآسيوية، بعد تغلبه على نظيره الفيتنامي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبَين على ملعب آل مكتوم في دبي في الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2019 لكرة القدم. جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وتقاسم المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب؛ وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب في أغلب الأوقات، لكن ذلك لم يمنع أن نشاهد بعض المحاولات الجادة للتهديف من الطرفين. وللمرة الأولى في تاريخ كأس آسيا، تقنية الفيديو "الفار" المعتمدة في ربع النهائي؛ تلغي هدفًا لليابان بعدما لمست الكرة يد مايا يوشيدا قبل أن تدخل المرمى في الدقيقة 24. لاحت للمنتخب الفيتنامي فرصة خطيرة عند الدقيقة 39، عندما ارتكب يوشيدا نجم المنتخب الياباني خطأ فادحًا أمام مرماه؛ مما سمح للمهاجم الفيتنامي كوانغ هاي نغوين أن يستغل الوضع ويسدد كرة قوية، لكن الحارس الياباني شويتشي غوندا يتصدى ببراعة وينقذ فريقه من هدف محقق. في الشوط الثاني عاد اليابانيون والحماس بادٍ على أدائهم سرعان ما تجرم هذا الأمر بعد دقائق من المحاولات والضغط إلى افتتاح التسجيل، وذلك عندما احتسب الحكم الإماراتي محمد عبد الله ركلة جزاء لهم بعدما أخطأ المدافع الفيتنامي بوي تيان دونغ بتدخلٍ خطر على المهاجم الياباني ريتسو دوان، الذي تكفل بتنفيذها بنجاح داخل المرمى معلنة عن الهدف الأول (57). لم ترتقِ محاولات منتخب فيتنام للتعديل للمستوى المأمول؛ حيث غابت الفاعلية الهجومية مع انخفاض المؤشر البدني، فيما تراجع لاعبو اليابان إلى الخلف لتأمين الحماية اللازمة لمرماهم. وسيواجه منتخب الياباني في نصف النهائي المتأهل من مباراة إيران والصين، يوم الاثنين القادم، على ملعب هزاع بن زايد.

بعد الفوز الصعب على فيتنام .. اليابان أول المتأهلين للمربع الذهبي لكأس آسيا محمود الحمد سبق 2019-01-24 بات المنتخب الياباني أول المتأهلين للمربع الذهبي للبطولة الآسيوية، بعد تغلبه على نظيره الفيتنامي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبَين على ملعب آل مكتوم في دبي في الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2019 لكرة القدم.



جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وتقاسم المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب؛ وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب في أغلب الأوقات، لكن ذلك لم يمنع أن نشاهد بعض المحاولات الجادة للتهديف من الطرفين.



وللمرة الأولى في تاريخ كأس آسيا، تقنية الفيديو "الفار" المعتمدة في ربع النهائي؛ تلغي هدفًا لليابان بعدما لمست الكرة يد مايا يوشيدا قبل أن تدخل المرمى في الدقيقة 24.



لاحت للمنتخب الفيتنامي فرصة خطيرة عند الدقيقة 39، عندما ارتكب يوشيدا نجم المنتخب الياباني خطأ فادحًا أمام مرماه؛ مما سمح للمهاجم الفيتنامي كوانغ هاي نغوين أن يستغل الوضع ويسدد كرة قوية، لكن الحارس الياباني شويتشي غوندا يتصدى ببراعة وينقذ فريقه من هدف محقق.



في الشوط الثاني عاد اليابانيون والحماس بادٍ على أدائهم سرعان ما تجرم هذا الأمر بعد دقائق من المحاولات والضغط إلى افتتاح التسجيل، وذلك عندما احتسب الحكم الإماراتي محمد عبد الله ركلة جزاء لهم بعدما أخطأ المدافع الفيتنامي بوي تيان دونغ بتدخلٍ خطر على المهاجم الياباني ريتسو دوان، الذي تكفل بتنفيذها بنجاح داخل المرمى معلنة عن الهدف الأول (57).



لم ترتقِ محاولات منتخب فيتنام للتعديل للمستوى المأمول؛ حيث غابت الفاعلية الهجومية مع انخفاض المؤشر البدني، فيما تراجع لاعبو اليابان إلى الخلف لتأمين الحماية اللازمة لمرماهم.



وسيواجه منتخب الياباني في نصف النهائي المتأهل من مباراة إيران والصين، يوم الاثنين القادم، على ملعب هزاع بن زايد.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440 06:47 PM

بعد الفوز الصعب على فيتنام .. اليابان أول المتأهلين للمربع الذهبي لكأس آسيا





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بات المنتخب الياباني أول المتأهلين للمربع الذهبي للبطولة الآسيوية، بعد تغلبه على نظيره الفيتنامي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبَين على ملعب آل مكتوم في دبي في الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2019 لكرة القدم.



جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وتقاسم المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب؛ وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب في أغلب الأوقات، لكن ذلك لم يمنع أن نشاهد بعض المحاولات الجادة للتهديف من الطرفين.



وللمرة الأولى في تاريخ كأس آسيا، تقنية الفيديو "الفار" المعتمدة في ربع النهائي؛ تلغي هدفًا لليابان بعدما لمست الكرة يد مايا يوشيدا قبل أن تدخل المرمى في الدقيقة 24.



لاحت للمنتخب الفيتنامي فرصة خطيرة عند الدقيقة 39، عندما ارتكب يوشيدا نجم المنتخب الياباني خطأ فادحًا أمام مرماه؛ مما سمح للمهاجم الفيتنامي كوانغ هاي نغوين أن يستغل الوضع ويسدد كرة قوية، لكن الحارس الياباني شويتشي غوندا يتصدى ببراعة وينقذ فريقه من هدف محقق.



في الشوط الثاني عاد اليابانيون والحماس بادٍ على أدائهم سرعان ما تجرم هذا الأمر بعد دقائق من المحاولات والضغط إلى افتتاح التسجيل، وذلك عندما احتسب الحكم الإماراتي محمد عبد الله ركلة جزاء لهم بعدما أخطأ المدافع الفيتنامي بوي تيان دونغ بتدخلٍ خطر على المهاجم الياباني ريتسو دوان، الذي تكفل بتنفيذها بنجاح داخل المرمى معلنة عن الهدف الأول (57).



لم ترتقِ محاولات منتخب فيتنام للتعديل للمستوى المأمول؛ حيث غابت الفاعلية الهجومية مع انخفاض المؤشر البدني، فيما تراجع لاعبو اليابان إلى الخلف لتأمين الحماية اللازمة لمرماهم.



وسيواجه منتخب الياباني في نصف النهائي المتأهل من مباراة إيران والصين، يوم الاثنين القادم، على ملعب هزاع بن زايد.