وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى الرياض، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض.

ولي العهد في مقدمة مستقبليه.. وصول أمير قطر إلى الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-14 وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى الرياض، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443 06:18 PM

اخر تعديل 14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443 11:36 PM

ولي العهد في مقدمة مستقبليه.. وصول أمير قطر إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الـ 42





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وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى الرياض، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض.