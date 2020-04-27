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"قرقاش": ثقتنا مطلقة في حرص السعودية على "اتفاق الرياض".. هو عنوان المرحلة

قال: بيان "التحالف" أكد ضرورة التزام الأطراف بالتنفيذ للتماسك السياسي والعسكري

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين: إن بيان تحالف دعم الشرعية؛ يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض، والذي يمثل تطبيقه كاملًا، أساسًا للعمل السياسي في المرحلة القادمة؛ لافتًا إلى أن الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سببًا لتغيير الأوضاع من طرف واحد.

وشدد "قرقاش" على ثقته بالمملكة، قائلًا: "ثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة".

ولفت في تغريدات متتابعة على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن تطبيق نص اتفاق الرياض والالتزام بروحه؛ سيكون عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الإقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن؛ مضيفًا أن "بيان التحالف يؤكد ضرورة التزام كل الأطراف بتنفيذ الاتفاق؛ حرصًا على تماسك الموقف السياسي والعسكري، وتمهيدًا لاستحقاقات المرحلة التالية".

يأتي هذا بعد أن شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الاثنين، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وما تَرَتّب عليه من تطورات في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات اليمنية الجنوبية؛ على ضرورة إلغاء أي خطوة تُخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية أنور قرقاش

الرئيسية/ أخبار العالم

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"قرقاش": ثقتنا مطلقة في حرص السعودية على "اتفاق الرياض".. هو عنوان المرحلة
سبق

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين: إن بيان تحالف دعم الشرعية؛ يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض، والذي يمثل تطبيقه كاملًا، أساسًا للعمل السياسي في المرحلة القادمة؛ لافتًا إلى أن الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سببًا لتغيير الأوضاع من طرف واحد.

وشدد "قرقاش" على ثقته بالمملكة، قائلًا: "ثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة".

ولفت في تغريدات متتابعة على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن تطبيق نص اتفاق الرياض والالتزام بروحه؛ سيكون عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الإقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن؛ مضيفًا أن "بيان التحالف يؤكد ضرورة التزام كل الأطراف بتنفيذ الاتفاق؛ حرصًا على تماسك الموقف السياسي والعسكري، وتمهيدًا لاستحقاقات المرحلة التالية".

يأتي هذا بعد أن شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الاثنين، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وما تَرَتّب عليه من تطورات في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات اليمنية الجنوبية؛ على ضرورة إلغاء أي خطوة تُخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
12:42 PM

"قرقاش": ثقتنا مطلقة في حرص السعودية على "اتفاق الرياض".. هو عنوان المرحلة

قال: بيان "التحالف" أكد ضرورة التزام الأطراف بالتنفيذ للتماسك السياسي والعسكري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين: إن بيان تحالف دعم الشرعية؛ يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض، والذي يمثل تطبيقه كاملًا، أساسًا للعمل السياسي في المرحلة القادمة؛ لافتًا إلى أن الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سببًا لتغيير الأوضاع من طرف واحد.

وشدد "قرقاش" على ثقته بالمملكة، قائلًا: "ثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة".

ولفت في تغريدات متتابعة على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن تطبيق نص اتفاق الرياض والالتزام بروحه؛ سيكون عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الإقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن؛ مضيفًا أن "بيان التحالف يؤكد ضرورة التزام كل الأطراف بتنفيذ الاتفاق؛ حرصًا على تماسك الموقف السياسي والعسكري، وتمهيدًا لاستحقاقات المرحلة التالية".

يأتي هذا بعد أن شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الاثنين، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وما تَرَتّب عليه من تطورات في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات اليمنية الجنوبية؛ على ضرورة إلغاء أي خطوة تُخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.

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