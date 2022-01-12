"عرق خرب" جنوب الدواسر يحبس أنفاس متسابقي رالي داكار بين كثبان الرمال

يؤكد مواءمة أجواء المملكة لجذب الراغبين باستكشاف المناطق الصحراوية بسياراتهم

عزَّز رالي داكار السعودية 2022 في مرحلته التاسعة والعاشرة بمحافظة وادي الدواسر؛ تظاهراته كوجهة ساحرة مفضلة لعشاق رياضة المحركات والسائقين المغامرين حول العالم؛ بفضل ما تزخر به طبيعة صحرائها ومن اتساع مساحتها الرملية وارتفاع كثبانها؛ ما يؤهل المملكة لجذب الراغبين باستكشاف المناطق الصحراوية بسياراتهم.



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من المتنافسين في الرالي على مركباتهم من جميع الأشكال والأحجام، وهم يخوضون تحدي الوصول إلى أعلى هذه الكثبان وتجاوز الرمال الناعمة لإكمال مشوارهم في الرالي، إلا أنهم وقعوا في ورطة خرجوا منها بصعوبة بالغة.



من جهته أوضح لـ"سبق" أحد هواة التطعيس على الرمال ناصر بن عبدالله آل محيش؛ أن المقطع في منطقة تقع جنوب وادي الدواسر اسمها "عرق خرب"، وهي منطقة صعبة فيها الكثير من التحديات الصعبة والمغامرات المشوقة، وتحتاج إلى الخبرة العالية والمهارة الكافية والذهن الحاضر والتركيز الكبير، بالإضافة إلى شدة الملاحظة.



تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تعد موطنًا لأكبر الصحاري الرملية على مستوى العالم، وتشكل الصحاري نسبة كبيرة في مسار الرالي بمراحله الـ12.