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الإسماعيلي المصري ثاني المتأهلين إلى نصف النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال

تأهل فريق الإسماعيلي المصري إلى نصف النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تخطيه عقبة مواطنه الاتحاد السكندري، رغم التعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في إياب دور الثمانية.

واستفاد الإسماعيلي من فوزه على الاتحاد ذهابًا في ضيافة الأخير، ووسط أنصاره، بهدف دون رد؛ ليحسم تأهله إلى المرحلة المقبلة.

وينتظر الإسماعيلي الفائز من مباراة الرجاء البيضاوي المغربي مع مولودية الجزائر في الدور نصف النهائي من البطولة.

وبات الإسماعيلي ثاني المتأهلين إلى نصف النهائي بعد فريق الشباب السعودي الذي تخطى الشرطة العراقي في وقت سابق.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال الإسماعيلي الاتحاد السكندري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإسماعيلي المصري ثاني المتأهلين إلى نصف النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال
سبق

تأهل فريق الإسماعيلي المصري إلى نصف النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تخطيه عقبة مواطنه الاتحاد السكندري، رغم التعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في إياب دور الثمانية.

واستفاد الإسماعيلي من فوزه على الاتحاد ذهابًا في ضيافة الأخير، ووسط أنصاره، بهدف دون رد؛ ليحسم تأهله إلى المرحلة المقبلة.

وينتظر الإسماعيلي الفائز من مباراة الرجاء البيضاوي المغربي مع مولودية الجزائر في الدور نصف النهائي من البطولة.

وبات الإسماعيلي ثاني المتأهلين إلى نصف النهائي بعد فريق الشباب السعودي الذي تخطى الشرطة العراقي في وقت سابق.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
10:14 PM

الإسماعيلي المصري ثاني المتأهلين إلى نصف النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
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تأهل فريق الإسماعيلي المصري إلى نصف النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تخطيه عقبة مواطنه الاتحاد السكندري، رغم التعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في إياب دور الثمانية.

واستفاد الإسماعيلي من فوزه على الاتحاد ذهابًا في ضيافة الأخير، ووسط أنصاره، بهدف دون رد؛ ليحسم تأهله إلى المرحلة المقبلة.

وينتظر الإسماعيلي الفائز من مباراة الرجاء البيضاوي المغربي مع مولودية الجزائر في الدور نصف النهائي من البطولة.

وبات الإسماعيلي ثاني المتأهلين إلى نصف النهائي بعد فريق الشباب السعودي الذي تخطى الشرطة العراقي في وقت سابق.

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