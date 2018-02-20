السبت بالرياض.. انطلاق التصفيات النهائية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

بث مباشر لفعاليات المسابقة على إذاعة القرآن وقناة "اقرأ"

تنطلق التصفيات النهائية في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها العشرين، يوم السبت الثامن من شهر جمادى الآخرة 1439هـ في فندق روش ريحان روتانا الرياض، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور منصور بن محمد السميح: بفضل الله تعالى وتوفيقه أكملت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم الاستعدادات النهائية لتنظيم هذا التنافس القرآني الكبير، الذي يضم حَفَظة القرآن الكريم والمتنافسين فيه شباباً وشابات من جميع المناطق والمحافظات في بلادنا الغالية.

ونوّه الدكتور "السميح" بالمبادرة الطيبة التي تبنتها قناة "اقرأ" الفضائية، وإذاعة القرآن الكريم من الرياض بالبث المباشر طيلة أيام المسابقة للتصفيات النهائية من قاعة الاستماع للبنين، وما يتبع ذلك من فعاليات المسابقة، والحوارات قرآنية، واللقاءات مع المحكمين والمتسابقين وضيوف المسابقة والمهتمين بشأن المسابقات القرآنية، وستنقل -بإذن الله تعالى- قناة "اقرأ" الفضائية وإذاعة القرآن الكريم مباشرة على الهواء، الحفلَ الختامي للجائزة العشرين بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ويشاركهما في نقل برامج المسابقة قنوات إعلامية، ومحطات إذاعية، ومواقع الإعلام الجديد.