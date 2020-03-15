وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وبدر, وخيبر, ووادي الفرع, وينبع، تستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمنت عوالق ترابية وتدنياً في مدى الرؤية.

"الأرصاد": عوالق ترابية على المدينة المنوّرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-15 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمنت عوالق ترابية وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وبدر, وخيبر, ووادي الفرع, وينبع، تستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 08:56 AM

"الأرصاد": عوالق ترابية على المدينة المنوّرة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى السادسة مساءً





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمنت عوالق ترابية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وبدر, وخيبر, ووادي الفرع, وينبع، تستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم.