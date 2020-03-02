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شركات سعودية تدرس المشاركة في مشروعين ضخمين روسيين لمعالجة الغاز

بتكلفة تصل لـ14 مليار دولار

قالت صحيفة روسية، اليوم الاثنين، إن شركات سعودية تفكر في المشاركة في مشروعين ضخمين أقصى الشرق الروسي، يتضمنان بناء معملين بتكلفة أولية تبلغ 14.1 مليار دولار على أساس حقل للغاز في شبه جزيرة "يامال".

وبحسب صحيفة "فيدوموستي" الروسية، فإن "عملاق الغاز الروسي (غازبروم)، تخطط لإطلاق مشروعين ضخمين عبارة عن محطة لمعالجة الغاز الطبيعي ومعمل للكيميائيات، وأنها ناقشت نهاية العام الماضي، مع شركاء أجانب محتملين من بينهم شركة (سابك) السعودية مسألة الانضمام إلى المشروعين".

ومن المخطط تشييد محطة لمعالجة الغاز بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 40 مليار متر مكعب من الغار، من ضمنها 37.8 مليار متر مكعب غاز الميثان المنقى من الشوائب، و2.3 مليون متر مكعب من الإيثان، و0.8 مليون متر مكعب من الغازات البترولية المسالة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جزءاً من منتجات الغاز التي سيتم إنتاجها في المحطة، ستستخدم كمواد أولية في معمل الكيميائيات، الذي يتوقع أن ينتج 2.1 مليون طن من البولي إيثيلين سنويًا".

وتتوقع "غازبروم" جمع 9.9 مليار دولار من إجمالي تكلفة المشروع (14.1 مليار دولار) على شكل قروض، حيث إن كلفة بناء محطة الغاز تبلغ 4.3 مليار دولار، أما المعمل 9.8 مليار دولار.

ويتوقع خبراء أن تتمتع منتجات المعمل بمزايا تنافسية عالية في أسواق أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج والتشغيل.

معالجة الغاز الطبيعي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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شركات سعودية تدرس المشاركة في مشروعين ضخمين روسيين لمعالجة الغاز
سبق

قالت صحيفة روسية، اليوم الاثنين، إن شركات سعودية تفكر في المشاركة في مشروعين ضخمين أقصى الشرق الروسي، يتضمنان بناء معملين بتكلفة أولية تبلغ 14.1 مليار دولار على أساس حقل للغاز في شبه جزيرة "يامال".

وبحسب صحيفة "فيدوموستي" الروسية، فإن "عملاق الغاز الروسي (غازبروم)، تخطط لإطلاق مشروعين ضخمين عبارة عن محطة لمعالجة الغاز الطبيعي ومعمل للكيميائيات، وأنها ناقشت نهاية العام الماضي، مع شركاء أجانب محتملين من بينهم شركة (سابك) السعودية مسألة الانضمام إلى المشروعين".

ومن المخطط تشييد محطة لمعالجة الغاز بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 40 مليار متر مكعب من الغار، من ضمنها 37.8 مليار متر مكعب غاز الميثان المنقى من الشوائب، و2.3 مليون متر مكعب من الإيثان، و0.8 مليون متر مكعب من الغازات البترولية المسالة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جزءاً من منتجات الغاز التي سيتم إنتاجها في المحطة، ستستخدم كمواد أولية في معمل الكيميائيات، الذي يتوقع أن ينتج 2.1 مليون طن من البولي إيثيلين سنويًا".

وتتوقع "غازبروم" جمع 9.9 مليار دولار من إجمالي تكلفة المشروع (14.1 مليار دولار) على شكل قروض، حيث إن كلفة بناء محطة الغاز تبلغ 4.3 مليار دولار، أما المعمل 9.8 مليار دولار.

ويتوقع خبراء أن تتمتع منتجات المعمل بمزايا تنافسية عالية في أسواق أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج والتشغيل.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
04:54 PM

شركات سعودية تدرس المشاركة في مشروعين ضخمين روسيين لمعالجة الغاز

بتكلفة تصل لـ14 مليار دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت صحيفة روسية، اليوم الاثنين، إن شركات سعودية تفكر في المشاركة في مشروعين ضخمين أقصى الشرق الروسي، يتضمنان بناء معملين بتكلفة أولية تبلغ 14.1 مليار دولار على أساس حقل للغاز في شبه جزيرة "يامال".

وبحسب صحيفة "فيدوموستي" الروسية، فإن "عملاق الغاز الروسي (غازبروم)، تخطط لإطلاق مشروعين ضخمين عبارة عن محطة لمعالجة الغاز الطبيعي ومعمل للكيميائيات، وأنها ناقشت نهاية العام الماضي، مع شركاء أجانب محتملين من بينهم شركة (سابك) السعودية مسألة الانضمام إلى المشروعين".

ومن المخطط تشييد محطة لمعالجة الغاز بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 40 مليار متر مكعب من الغار، من ضمنها 37.8 مليار متر مكعب غاز الميثان المنقى من الشوائب، و2.3 مليون متر مكعب من الإيثان، و0.8 مليون متر مكعب من الغازات البترولية المسالة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جزءاً من منتجات الغاز التي سيتم إنتاجها في المحطة، ستستخدم كمواد أولية في معمل الكيميائيات، الذي يتوقع أن ينتج 2.1 مليون طن من البولي إيثيلين سنويًا".

وتتوقع "غازبروم" جمع 9.9 مليار دولار من إجمالي تكلفة المشروع (14.1 مليار دولار) على شكل قروض، حيث إن كلفة بناء محطة الغاز تبلغ 4.3 مليار دولار، أما المعمل 9.8 مليار دولار.

ويتوقع خبراء أن تتمتع منتجات المعمل بمزايا تنافسية عالية في أسواق أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج والتشغيل.

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