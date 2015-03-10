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"جامعة أم القرى" تبدأ تطبيق أنظمة التعلم عن بعد

استجابة لقرار تعليق الدراسة:

وقف مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، اليوم، على أنظمة التعليم عن بعد والبلاك بورد في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وذلك بمقرها بالعابدية.

واطلع على سير عمل العمادة لتفعيل خطة الانتقال للتعلم الإلكتروني، بحضور المشرف على وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بابلغيث، وعميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور خالد المطيري.

وشدد "بافيل" على تسخير التقنيات الحديثة لاستمرار العملية التعليمية، مثمنًا متابعة واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لكل الإجراءات التي اتخذتها الجامعة للوقاية من كورونا.

وقال الدكتور خالد المطيري، إن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، باشرت تنفيذ خطة الجامعة لسير العملية التعليمية عن بعد، فور إعلان وزارة التعليم عن تعليق الدراسة، من خلال البرامج التدريبية ورفع جاهزية الدعم الفني على الأنظمة المستخدمة.

وأكد أنه تم اعتماد الأدلة التدريبية لمنسوبي ومنسوبات وطلبة الجامعة في مقرها الرئيس وفروعها، خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيتم تقديم ٣٦ دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، و٢٠ دورة للطلاب والطالبات، و١٠ دورات للقيادات والمنظومة الإدارية، علاوة على تقديم الدعم الفني عبر الهاتف و"الواتس أب" والبريد الإلكتروني والتذاكر الإلكترونية، للإجابة عن الاستفسارات.

وبيّن الدكتور خالد المطيري أن نظام التعلم الإلكتروني بالجامعة يستوعب أكثر من ١١٠ آلاف طالب، لافتًا إلى أنه تم استخدام نظام "الويبكس" كمساند في عملية التدريب لإمكانية استيعابه أكثر من ثلاثة آلاف طالب في الجلسة الواحدة.

مكة المكرمة جامعة أم القرى التعليم عن بعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة أم القرى" تبدأ تطبيق أنظمة التعلم عن بعد
سبق

وقف مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، اليوم، على أنظمة التعليم عن بعد والبلاك بورد في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وذلك بمقرها بالعابدية.

واطلع على سير عمل العمادة لتفعيل خطة الانتقال للتعلم الإلكتروني، بحضور المشرف على وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بابلغيث، وعميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور خالد المطيري.

وشدد "بافيل" على تسخير التقنيات الحديثة لاستمرار العملية التعليمية، مثمنًا متابعة واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لكل الإجراءات التي اتخذتها الجامعة للوقاية من كورونا.

وقال الدكتور خالد المطيري، إن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، باشرت تنفيذ خطة الجامعة لسير العملية التعليمية عن بعد، فور إعلان وزارة التعليم عن تعليق الدراسة، من خلال البرامج التدريبية ورفع جاهزية الدعم الفني على الأنظمة المستخدمة.

وأكد أنه تم اعتماد الأدلة التدريبية لمنسوبي ومنسوبات وطلبة الجامعة في مقرها الرئيس وفروعها، خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيتم تقديم ٣٦ دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، و٢٠ دورة للطلاب والطالبات، و١٠ دورات للقيادات والمنظومة الإدارية، علاوة على تقديم الدعم الفني عبر الهاتف و"الواتس أب" والبريد الإلكتروني والتذاكر الإلكترونية، للإجابة عن الاستفسارات.

وبيّن الدكتور خالد المطيري أن نظام التعلم الإلكتروني بالجامعة يستوعب أكثر من ١١٠ آلاف طالب، لافتًا إلى أنه تم استخدام نظام "الويبكس" كمساند في عملية التدريب لإمكانية استيعابه أكثر من ثلاثة آلاف طالب في الجلسة الواحدة.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
11:29 PM

"جامعة أم القرى" تبدأ تطبيق أنظمة التعلم عن بعد

استجابة لقرار تعليق الدراسة:

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,460

وقف مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، اليوم، على أنظمة التعليم عن بعد والبلاك بورد في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وذلك بمقرها بالعابدية.

واطلع على سير عمل العمادة لتفعيل خطة الانتقال للتعلم الإلكتروني، بحضور المشرف على وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بابلغيث، وعميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور خالد المطيري.

وشدد "بافيل" على تسخير التقنيات الحديثة لاستمرار العملية التعليمية، مثمنًا متابعة واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لكل الإجراءات التي اتخذتها الجامعة للوقاية من كورونا.

وقال الدكتور خالد المطيري، إن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، باشرت تنفيذ خطة الجامعة لسير العملية التعليمية عن بعد، فور إعلان وزارة التعليم عن تعليق الدراسة، من خلال البرامج التدريبية ورفع جاهزية الدعم الفني على الأنظمة المستخدمة.

وأكد أنه تم اعتماد الأدلة التدريبية لمنسوبي ومنسوبات وطلبة الجامعة في مقرها الرئيس وفروعها، خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيتم تقديم ٣٦ دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، و٢٠ دورة للطلاب والطالبات، و١٠ دورات للقيادات والمنظومة الإدارية، علاوة على تقديم الدعم الفني عبر الهاتف و"الواتس أب" والبريد الإلكتروني والتذاكر الإلكترونية، للإجابة عن الاستفسارات.

وبيّن الدكتور خالد المطيري أن نظام التعلم الإلكتروني بالجامعة يستوعب أكثر من ١١٠ آلاف طالب، لافتًا إلى أنه تم استخدام نظام "الويبكس" كمساند في عملية التدريب لإمكانية استيعابه أكثر من ثلاثة آلاف طالب في الجلسة الواحدة.

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