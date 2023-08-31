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“الحجرف "يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي

نوه بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الاستهداف الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي.

وأكد أن هذا الاستهداف يعدّ اعتداء إرهابياً جباناً، وجريمة حرب تعرّض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في اعتراض المسيّرة المفخخة الموجهة نحو المطار، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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“الحجرف "يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي
سبق

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الاستهداف الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي.

وأكد أن هذا الاستهداف يعدّ اعتداء إرهابياً جباناً، وجريمة حرب تعرّض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في اعتراض المسيّرة المفخخة الموجهة نحو المطار، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
08:23 PM

“الحجرف "يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي

نوه بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الاستهداف الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي.

وأكد أن هذا الاستهداف يعدّ اعتداء إرهابياً جباناً، وجريمة حرب تعرّض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في اعتراض المسيّرة المفخخة الموجهة نحو المطار، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

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