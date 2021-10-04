بالفيديو.. إعصار شاهين يتسبّب في فيضانات بمنطقة الخابورة بسلطنة عُمان

"الحصيني" يتوقّع تحوّل الإعصار إلى منخفض جوي مساء اليوم الإثنين

توقّع خبير الطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ أن يعبر الإعصار شاهين أجزاءً من عُمان إلى الإمارات، ونبّه إلى غزارة الأمطار وسرعة الرياح.

كما توقّع "الحصيني" تحوّل الإعصار إلى منخفض جوي، مساء اليوم الإثنين، وأن يؤثر في أجزاءٍ من جنوب الشرقية، مع استمرار الأمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.

وأورد "الحصيني" مقطع فيديو لـ #إعصار_شاهين، يظهر فيضانات منطقة الخابورة بسلطنة عُمان.