الكلية التقنية بنجران تستقبل طلبات القبول لبرنامج الدبلوم.. الأحد المقبل

يستمر التقديم حتى 14 ربيع الأول

تبدأ الكلية التقنية بنجران، الأحد المقبل، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1439 /1440هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الرابع عشر من شهر ربيع الأول، وذلك عبر موقع الكلية الإلكتروني nct.tvtc.gov.sa - بوابة القبول.

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام، علي بن عبد الله آل عتيق، أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، فيما سيبدأ التدريب للفصل التدريبي الأول يوم الأحد 30 / 04 / 1440هـ، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

وأكد آل عتيق أن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم ستكون حسب معيار النسبة الموزونة التي تساوي 60% لدرجة الثانوية العامة، و40 % لاختبار القدرات، مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم تقنية الحاسب الآلي "تخصص الدعم الفني، والبرمجيات"، وقسم التقنية الإدارية "تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق"، وقسم التقنية الكهربائية "تخصص القوى الكهربائية"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص الإنتاج الميكانيكي"، وقسم تقنية المحركات والمركبات "تخصص ميكانيكا السيارات".

ودعا "آل عتيق" المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليًّا في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.