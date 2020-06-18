حصل الاختصاصي ، خالد بن محمد الروقي ، والذي يعمل بإدارة الصحة العامة في صحة الطائف ، على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية بالمجال الطبي.
"الروقي" بصحة الطائف يحصل على الماجستير
حصل الاختصاصي ، خالد بن محمد الروقي ، والذي يعمل بإدارة الصحة العامة في صحة الطائف ، على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية بالمجال الطبي.
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"الروقي" بصحة الطائف يحصل على الماجستيرصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-18
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
01:46 AM
"الروقي" بصحة الطائف يحصل على الماجستير
حصل الاختصاصي ، خالد بن محمد الروقي ، والذي يعمل بإدارة الصحة العامة في صحة الطائف ، على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية بالمجال الطبي.
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