النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الروقي" بصحة الطائف يحصل على الماجستير

حصل الاختصاصي ، خالد بن محمد الروقي ، والذي يعمل بإدارة الصحة العامة في صحة الطائف ، على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية بالمجال الطبي.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الروقي" بصحة الطائف يحصل على الماجستير
سبق

حصل الاختصاصي ، خالد بن محمد الروقي ، والذي يعمل بإدارة الصحة العامة في صحة الطائف ، على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية بالمجال الطبي.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
01:46 AM

"الروقي" بصحة الطائف يحصل على الماجستير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
1
176

حصل الاختصاصي ، خالد بن محمد الروقي ، والذي يعمل بإدارة الصحة العامة في صحة الطائف ، على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية بالمجال الطبي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,191
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,959
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,832
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,300

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة