الكويت: السجن والغرامة بحق المتقاعسين عن وضع الكمامة
قالت: لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.. وتبلغ أقصى غرامة 5 آلاف دينار
قالت الكويت اليوم الأحد: إنها ستبدأ في معاقبة المتقاعسين عن وضع كمامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بالسجن أو غرامة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات.
ووفق رويترز قالت وزارة الصحة الكويتية: إن أي شخص مخالف قد يواجه السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. وتبلغ أقصى غرامة للمخالفين في الكويت خمسة آلاف دينار (16200 دولار).
فيروس كورونا الجديد
الكويت: السجن والغرامة بحق المتقاعسين عن وضع الكمامة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-17
قالت الكويت اليوم الأحد: إنها ستبدأ في معاقبة المتقاعسين عن وضع كمامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بالسجن أو غرامة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات.
ووفق رويترز قالت وزارة الصحة الكويتية: إن أي شخص مخالف قد يواجه السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. وتبلغ أقصى غرامة للمخالفين في الكويت خمسة آلاف دينار (16200 دولار).
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
09:05 PM
الكويت: السجن والغرامة بحق المتقاعسين عن وضع الكمامة
قالت: لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.. وتبلغ أقصى غرامة 5 آلاف دينار
قالت الكويت اليوم الأحد: إنها ستبدأ في معاقبة المتقاعسين عن وضع كمامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بالسجن أو غرامة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات.
ووفق رويترز قالت وزارة الصحة الكويتية: إن أي شخص مخالف قد يواجه السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. وتبلغ أقصى غرامة للمخالفين في الكويت خمسة آلاف دينار (16200 دولار).