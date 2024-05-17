الكويت: السجن والغرامة بحق المتقاعسين عن وضع الكمامة

قالت: لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.. وتبلغ أقصى غرامة 5 آلاف دينار

قالت الكويت اليوم الأحد: إنها ستبدأ في معاقبة المتقاعسين عن وضع كمامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بالسجن أو غرامة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات.

ووفق رويترز قالت وزارة الصحة الكويتية: إن أي شخص مخالف قد يواجه السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. وتبلغ أقصى غرامة للمخالفين في الكويت خمسة آلاف دينار (16200 دولار).