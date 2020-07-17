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"النصر" يحصل على توقيع "عبدالفتاح عسيري"

كشفت مصادر قريبة الصلة للغاية بإدارة نادي النصر عن أنها نجحت في الحصول على توقيع اللاعب الدولي عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي السابق.

ودخل اللاعب الفترة الحرة من عقده بالأمس وهي الفترة التي تتيح له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه.

وتترقب جماهير النصر الإعلان عن الصفقة عبر حساب النادي الرسمي والمتوقع أن يتم في غضون الساعات القليلة القادمة.

النصر عبدالفتاح عسيري الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" يحصل على توقيع "عبدالفتاح عسيري"
سبق

كشفت مصادر قريبة الصلة للغاية بإدارة نادي النصر عن أنها نجحت في الحصول على توقيع اللاعب الدولي عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي السابق.

ودخل اللاعب الفترة الحرة من عقده بالأمس وهي الفترة التي تتيح له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه.

وتترقب جماهير النصر الإعلان عن الصفقة عبر حساب النادي الرسمي والمتوقع أن يتم في غضون الساعات القليلة القادمة.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
12:28 AM

"النصر" يحصل على توقيع "عبدالفتاح عسيري"

A A A
محمد السيّد - الرياض
10
9,212

كشفت مصادر قريبة الصلة للغاية بإدارة نادي النصر عن أنها نجحت في الحصول على توقيع اللاعب الدولي عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي السابق.

ودخل اللاعب الفترة الحرة من عقده بالأمس وهي الفترة التي تتيح له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه.

وتترقب جماهير النصر الإعلان عن الصفقة عبر حساب النادي الرسمي والمتوقع أن يتم في غضون الساعات القليلة القادمة.

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