"النصر" يحصل على توقيع "عبدالفتاح عسيري"
كشفت مصادر قريبة الصلة للغاية بإدارة نادي النصر عن أنها نجحت في الحصول على توقيع اللاعب الدولي عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي السابق.
ودخل اللاعب الفترة الحرة من عقده بالأمس وهي الفترة التي تتيح له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه.
وتترقب جماهير النصر الإعلان عن الصفقة عبر حساب النادي الرسمي والمتوقع أن يتم في غضون الساعات القليلة القادمة.
النصر
عبدالفتاح عسيري
الأهلي
"النصر" يحصل على توقيع "عبدالفتاح عسيري"
محمد السيّد
سبق
2020-07-17
كشفت مصادر قريبة الصلة للغاية بإدارة نادي النصر عن أنها نجحت في الحصول على توقيع اللاعب الدولي عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي السابق.
ودخل اللاعب الفترة الحرة من عقده بالأمس وهي الفترة التي تتيح له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه.
وتترقب جماهير النصر الإعلان عن الصفقة عبر حساب النادي الرسمي والمتوقع أن يتم في غضون الساعات القليلة القادمة.
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
12:28 AM
"النصر" يحصل على توقيع "عبدالفتاح عسيري"
كشفت مصادر قريبة الصلة للغاية بإدارة نادي النصر عن أنها نجحت في الحصول على توقيع اللاعب الدولي عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي السابق.
ودخل اللاعب الفترة الحرة من عقده بالأمس وهي الفترة التي تتيح له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه.
وتترقب جماهير النصر الإعلان عن الصفقة عبر حساب النادي الرسمي والمتوقع أن يتم في غضون الساعات القليلة القادمة.