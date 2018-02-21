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نجاح عملية منظار معقدة بمستشفى الملك فهد بالمدينة

لمريضتيْن تعانيان ضيقاً خلقياً في أعلى الحالب

أجرى فريق طبي متخصّص من مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنوّرة، بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عملية إصلاح ضيق خلقي في أعلى الحالب لمريضتيْن تبلغان من العمر 15 عاماً.

وأُجريت العملية، التي تعـد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الغربية، عن طريق المنظار الدقيق خارج الغشاء البريتوني.

وكانت المريضتان تعانيان ضيقاً بأعلى الحالب، تمّ إصلاحه بالمنظار الدقيق خارج الغشاء البريتوني.

وشارك في إجراء العملية، فريق طبي متكامل من قسم المسالك البولية والتخدير وفنيي العمليات بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنوّرة، واستغرق إجراء العملية نحو ساعتين.

وتتميّز العملية بدقتها وقلة آلامها، وتتمتع المريضتان حالياً بصحة جيدة وتستعدان للخروج قريباً بعد التأكد من سلامتهما بشكل كامل.

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نجاح عملية منظار معقدة بمستشفى الملك فهد بالمدينة
سبق

أجرى فريق طبي متخصّص من مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنوّرة، بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عملية إصلاح ضيق خلقي في أعلى الحالب لمريضتيْن تبلغان من العمر 15 عاماً.

وأُجريت العملية، التي تعـد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الغربية، عن طريق المنظار الدقيق خارج الغشاء البريتوني.

وكانت المريضتان تعانيان ضيقاً بأعلى الحالب، تمّ إصلاحه بالمنظار الدقيق خارج الغشاء البريتوني.

وشارك في إجراء العملية، فريق طبي متكامل من قسم المسالك البولية والتخدير وفنيي العمليات بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنوّرة، واستغرق إجراء العملية نحو ساعتين.

وتتميّز العملية بدقتها وقلة آلامها، وتتمتع المريضتان حالياً بصحة جيدة وتستعدان للخروج قريباً بعد التأكد من سلامتهما بشكل كامل.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
12:29 PM

نجاح عملية منظار معقدة بمستشفى الملك فهد بالمدينة

لمريضتيْن تعانيان ضيقاً خلقياً في أعلى الحالب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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4,206

أجرى فريق طبي متخصّص من مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنوّرة، بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عملية إصلاح ضيق خلقي في أعلى الحالب لمريضتيْن تبلغان من العمر 15 عاماً.

وأُجريت العملية، التي تعـد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الغربية، عن طريق المنظار الدقيق خارج الغشاء البريتوني.

وكانت المريضتان تعانيان ضيقاً بأعلى الحالب، تمّ إصلاحه بالمنظار الدقيق خارج الغشاء البريتوني.

وشارك في إجراء العملية، فريق طبي متكامل من قسم المسالك البولية والتخدير وفنيي العمليات بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنوّرة، واستغرق إجراء العملية نحو ساعتين.

وتتميّز العملية بدقتها وقلة آلامها، وتتمتع المريضتان حالياً بصحة جيدة وتستعدان للخروج قريباً بعد التأكد من سلامتهما بشكل كامل.

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