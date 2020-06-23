وأشارت إلى سحب حوالي 2500 عينة لفحصها من مخالطي المصابين اليوم من مختلف المحافظات، وستصدر نتائجها خلال الساعات المقبلة.

وأضافت أن عدد الإصابات النشطة بلغ 754، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 616.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان نقلته "رويترز"، أن حصيلة الإصابات الإجمالية ارتفعت إلى 1375.

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، إلى 179 إصابة.

179 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في فلسطين إلى 1.375 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-23 ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، إلى 179 إصابة. وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان نقلته "رويترز"، أن حصيلة الإصابات الإجمالية ارتفعت إلى 1375. وأضافت أن عدد الإصابات النشطة بلغ 754، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 616. وأشارت إلى سحب حوالي 2500 عينة لفحصها من مخالطي المصابين اليوم من مختلف المحافظات، وستصدر نتائجها خلال الساعات المقبلة.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 11:02 PM

179 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في فلسطين إلى 1.375 عدد الحالات النشطة بلغ 754





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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، إلى 179 إصابة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان نقلته "رويترز"، أن حصيلة الإصابات الإجمالية ارتفعت إلى 1375.

وأضافت أن عدد الإصابات النشطة بلغ 754، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 616.

وأشارت إلى سحب حوالي 2500 عينة لفحصها من مخالطي المصابين اليوم من مختلف المحافظات، وستصدر نتائجها خلال الساعات المقبلة.