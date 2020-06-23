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179 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في فلسطين إلى 1.375

عدد الحالات النشطة بلغ 754

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، إلى 179 إصابة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان نقلته "رويترز"، أن حصيلة الإصابات الإجمالية ارتفعت إلى 1375.

وأضافت أن عدد الإصابات النشطة بلغ 754، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 616.

وأشارت إلى سحب حوالي 2500 عينة لفحصها من مخالطي المصابين اليوم من مختلف المحافظات، وستصدر نتائجها خلال الساعات المقبلة.

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179 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في فلسطين إلى 1.375
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، إلى 179 إصابة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان نقلته "رويترز"، أن حصيلة الإصابات الإجمالية ارتفعت إلى 1375.

وأضافت أن عدد الإصابات النشطة بلغ 754، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 616.

وأشارت إلى سحب حوالي 2500 عينة لفحصها من مخالطي المصابين اليوم من مختلف المحافظات، وستصدر نتائجها خلال الساعات المقبلة.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
11:02 PM

179 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في فلسطين إلى 1.375

عدد الحالات النشطة بلغ 754

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، إلى 179 إصابة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان نقلته "رويترز"، أن حصيلة الإصابات الإجمالية ارتفعت إلى 1375.

وأضافت أن عدد الإصابات النشطة بلغ 754، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 616.

وأشارت إلى سحب حوالي 2500 عينة لفحصها من مخالطي المصابين اليوم من مختلف المحافظات، وستصدر نتائجها خلال الساعات المقبلة.

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