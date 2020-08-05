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إندونيسيا.. "كورونا" يصيب 1.815 شخصًا جديدًا ويقتل 64

إجمالي الوفيات بلغ 5.452

أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 1.815 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و64 حالة وفاة.

وبينت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 116 ألفًا و781 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و452 حالة.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات التعافي من فيروس كورونا، ارتفع ليصل إلى 73 ألفًا و889 حالة.

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إندونيسيا.. "كورونا" يصيب 1.815 شخصًا جديدًا ويقتل 64
سبق

أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 1.815 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و64 حالة وفاة.

وبينت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 116 ألفًا و781 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و452 حالة.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات التعافي من فيروس كورونا، ارتفع ليصل إلى 73 ألفًا و889 حالة.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
09:10 PM

إندونيسيا.. "كورونا" يصيب 1.815 شخصًا جديدًا ويقتل 64

إجمالي الوفيات بلغ 5.452

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جاكرتا
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أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 1.815 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و64 حالة وفاة.

وبينت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 116 ألفًا و781 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و452 حالة.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات التعافي من فيروس كورونا، ارتفع ليصل إلى 73 ألفًا و889 حالة.

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