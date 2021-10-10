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"خيرية الأفلاج" تقدم 140 ألف ريال مصروفات للأسر المستفيدة خلال سبتمبر

شملت سداد إيجارات للمستفيدين وفواتير كهرباء ومساعدات طارئة

قدّمت جمعية الأفلاج الخيرية خلال شهر سبتمبر، أكثر من 140 ألف ريال مساعدات للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

ووفق الإحصائيات التي نشرتها خيرية الأفلاج خلال شهر سبتمبر لهذا العام؛ فقد تم صرف 141.429 شملت سداد إيجارات للمستفيدين، وفواتير كهرباء، ومساعدات طارئة، وغيرها من المساعدات الأخرى التي قدّمتها الجمعية لمستفيديها.

جدير بالذكر أن جمعية الأفلاج الخيرية ترعى نحو 740 أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية، وتقدم المساعدات لهم شهريًّا، وتنفذ العديد من المشروعات الخيرية والبرامج لتطوير العمل بها، والوصول إلى الريادة في العمل الخيري المؤسسي لتحقيق التنمية المستدامة.

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"خيرية الأفلاج" تقدم 140 ألف ريال مصروفات للأسر المستفيدة خلال سبتمبر
سبق

قدّمت جمعية الأفلاج الخيرية خلال شهر سبتمبر، أكثر من 140 ألف ريال مساعدات للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

ووفق الإحصائيات التي نشرتها خيرية الأفلاج خلال شهر سبتمبر لهذا العام؛ فقد تم صرف 141.429 شملت سداد إيجارات للمستفيدين، وفواتير كهرباء، ومساعدات طارئة، وغيرها من المساعدات الأخرى التي قدّمتها الجمعية لمستفيديها.

جدير بالذكر أن جمعية الأفلاج الخيرية ترعى نحو 740 أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية، وتقدم المساعدات لهم شهريًّا، وتنفذ العديد من المشروعات الخيرية والبرامج لتطوير العمل بها، والوصول إلى الريادة في العمل الخيري المؤسسي لتحقيق التنمية المستدامة.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
10:23 AM

"خيرية الأفلاج" تقدم 140 ألف ريال مصروفات للأسر المستفيدة خلال سبتمبر

شملت سداد إيجارات للمستفيدين وفواتير كهرباء ومساعدات طارئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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قدّمت جمعية الأفلاج الخيرية خلال شهر سبتمبر، أكثر من 140 ألف ريال مساعدات للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

ووفق الإحصائيات التي نشرتها خيرية الأفلاج خلال شهر سبتمبر لهذا العام؛ فقد تم صرف 141.429 شملت سداد إيجارات للمستفيدين، وفواتير كهرباء، ومساعدات طارئة، وغيرها من المساعدات الأخرى التي قدّمتها الجمعية لمستفيديها.

جدير بالذكر أن جمعية الأفلاج الخيرية ترعى نحو 740 أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية، وتقدم المساعدات لهم شهريًّا، وتنفذ العديد من المشروعات الخيرية والبرامج لتطوير العمل بها، والوصول إلى الريادة في العمل الخيري المؤسسي لتحقيق التنمية المستدامة.

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