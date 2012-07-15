"زين السعودية" تحصل على شهادة "الآيزو" في معالجة شكاوى العملاء

"الفواز": حرصنا على استحداث بيئة إيجابية تركز على تحسين جودة الخدمات

حصلت شركة "زين السعودية" على شهادة الآيزو (10002:2018) في نظام إدارة معالجة الشكاوى وزيادة رضا العملاء من شركة Bureau Veritas، أحد أهم جهات الاعتماد العالمية المتخصصة.

ونالت "زين السعودية" شهادة الآيزو، في نظام إدارة معالجة الشكاوى وزيادة رضا العملاء، وتحقيق المعايير العليا لرضا العملاء، بما في ذلك التخطيط والتصميم والتطوير والصيانة والتحسين، وهي الشهادة التي تبرهن عمق العمل الاستراتيجي الذي تقوم به "زين السعودية" في سبيل تحسين جودة الخدمات، وزيادة مستوى رضا العملاء.

وأكد المدير العام التنفيذي لرعاية العملاء لشركة "زين السعودية"، ماهر الفواز، أن الشركة حرصت خلال الفترة الماضية على تعزيز رضا العملاء، وذلك عن طريق استحداث بيئة إيجابية تركز على تحسين جودة الخدمات والمنتجات، هذا بالإضافة إلى تقديم كل ما يلبي طموحات ورغبات عملاء الشركة الكرام.

وقال "الفواز": "ندرك تماماً في شركة (زين السعودية)، أن رضا العملاء هو الرهان الحقيقي الذي يمكن أن تعتمد عليه الشركات الناجحة، ولأننا نعتز كثيراً بعملائنا، وبما يقدمونه أحياناً من شكاوى حول بعض الخدمات أو المنتجات، نبادر دائما إلى معالجة هذه الشكاوى وفق أسرع الطرق وأكثرها دقة".

وأضاف "الفواز": "حققنا نجاحاً باهراً في ذلك، الأمر الذي تم تتويجه بالحصول على شهادة الآيزو من جهة عالمية محايدة"، لافتاً إلى أن الشركة تعمد إلى تحليل الشكاوى وتقييمها من أجل تحسين جودة الخدمات والمنتجات.

وتابع "الفواز": "تعمل الشركة بشكل مكثف عبر فريق العمل المختص على إدارة ومعالجة الشكاوى، وفقا لتطلعات مقدم الشكوى".

يشار إلى أن "زين السعودية" تعتبر واحدة من أكثر شركات قطاع الاتصالات في المنطقة حرصا على تلبية رغبات وتطلعات عملائها الكرام، حيث كوّنت الشركة فريق عمل مختص من أجل تلقي شكاوى العملاء؛ بهدف معالجتها وفق أعلى معايير الدقة والكفاءة.