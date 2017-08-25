"التعاون" يصل الرياض لمواجهة "النصر".. والرباط الصليبي يصيب "زايد"

كشف نادي التعاون، اليوم الأربعاء، عن إصابة لاعب فريقه الأول لكرة القدم محمد زايد، حيث أعلن النادي عن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال "التعاون" عبر حسابه في "تويتر": إن اللاعب "يحتاج للتدخل الجراحي".

من جهة ثانية، وصلت بعثة الفريق ظهر اليوم إلى الرياض؛ استعداداً لمواجهة النصر، غداً الخميس، في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.