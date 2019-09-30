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"مدني العمري" مديرًا لصحة القنفذة

وجه مدير عام الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، بتكليف مدني أحمد العمري، مديرًا لصحة القنفذة بالإنابة.

وأوضحت "الصحة" بمكة المكرمة، أنه جرى إنهاء تكليف مدير صحة القنفذة سابقًا، الدكتور عبدالله محمد الغروي، بناءً على طلبه، وشكره على ما بذله خلال فترة تكليفه، وتمنت له التوفيق والسداد.

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"مدني العمري" مديرًا لصحة القنفذة
سبق

وجه مدير عام الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، بتكليف مدني أحمد العمري، مديرًا لصحة القنفذة بالإنابة.

وأوضحت "الصحة" بمكة المكرمة، أنه جرى إنهاء تكليف مدير صحة القنفذة سابقًا، الدكتور عبدالله محمد الغروي، بناءً على طلبه، وشكره على ما بذله خلال فترة تكليفه، وتمنت له التوفيق والسداد.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
06:22 PM

"مدني العمري" مديرًا لصحة القنفذة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وجه مدير عام الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، بتكليف مدني أحمد العمري، مديرًا لصحة القنفذة بالإنابة.

وأوضحت "الصحة" بمكة المكرمة، أنه جرى إنهاء تكليف مدير صحة القنفذة سابقًا، الدكتور عبدالله محمد الغروي، بناءً على طلبه، وشكره على ما بذله خلال فترة تكليفه، وتمنت له التوفيق والسداد.

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