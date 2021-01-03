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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

"العمري" إلى رتبة "عميد" بوحدة إطفاء القطاع الغربي

تقلّد العقيد ظافر بن سعيد العمري مساعد مدير وحدة الإطفاء بالحرس الوطني للقطاع الغربي، صباح اليوم؛ رتبته الجديدة "عميد"، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم.

وعبر "العمري" عن سعادته وفخره بهذه الترقية، مؤكدًا أنها تمثل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمة للدين ثم الملك والوطن".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"العمري" إلى رتبة "عميد" بوحدة إطفاء القطاع الغربي
سبق

تقلّد العقيد ظافر بن سعيد العمري مساعد مدير وحدة الإطفاء بالحرس الوطني للقطاع الغربي، صباح اليوم؛ رتبته الجديدة "عميد"، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم.

وعبر "العمري" عن سعادته وفخره بهذه الترقية، مؤكدًا أنها تمثل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمة للدين ثم الملك والوطن".

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
04:54 PM

"العمري" إلى رتبة "عميد" بوحدة إطفاء القطاع الغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تقلّد العقيد ظافر بن سعيد العمري مساعد مدير وحدة الإطفاء بالحرس الوطني للقطاع الغربي، صباح اليوم؛ رتبته الجديدة "عميد"، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم.

وعبر "العمري" عن سعادته وفخره بهذه الترقية، مؤكدًا أنها تمثل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمة للدين ثم الملك والوطن".

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