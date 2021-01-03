"العمري" إلى رتبة "عميد" بوحدة إطفاء القطاع الغربي

تقلّد العقيد ظافر بن سعيد العمري مساعد مدير وحدة الإطفاء بالحرس الوطني للقطاع الغربي، صباح اليوم؛ رتبته الجديدة "عميد"، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم.

وعبر "العمري" عن سعادته وفخره بهذه الترقية، مؤكدًا أنها تمثل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمة للدين ثم الملك والوطن".