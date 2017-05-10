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"فهد بن سلطان" يقدِّم دعمًا سخيًّا لحملة "تراحم" بمنطقة تبوك

انطلقت الأربعاء الماضي تحت شعار "أُسر السجناء مسؤوليتنا"

قدَّم أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، تبرعًا سخيًّا للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك.

وأوضح أحمد بن عطية الحارثي، رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك، أن هذا التبرع السخي من أمير المنطقة يأتي في إطار دعمه لحملة "تراحم" التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي على مستوى السعودية تحت شعار "أُسر السجناء مسؤوليتنا".

وأشاد الحارثي بالدعم المستمر من الأمير فهد بن سلطان، ووقفته الدائمة لدعم هذه الأُسر، وخصوصًا في هذا الشهر الفضيل، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجزيه كل خير، وأن يديم عليه الصحة والعافية. ‫

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"فهد بن سلطان" يقدِّم دعمًا سخيًّا لحملة "تراحم" بمنطقة تبوك
سبق

قدَّم أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، تبرعًا سخيًّا للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك.

وأوضح أحمد بن عطية الحارثي، رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك، أن هذا التبرع السخي من أمير المنطقة يأتي في إطار دعمه لحملة "تراحم" التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي على مستوى السعودية تحت شعار "أُسر السجناء مسؤوليتنا".

وأشاد الحارثي بالدعم المستمر من الأمير فهد بن سلطان، ووقفته الدائمة لدعم هذه الأُسر، وخصوصًا في هذا الشهر الفضيل، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجزيه كل خير، وأن يديم عليه الصحة والعافية. ‫

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
10:30 PM

"فهد بن سلطان" يقدِّم دعمًا سخيًّا لحملة "تراحم" بمنطقة تبوك

انطلقت الأربعاء الماضي تحت شعار "أُسر السجناء مسؤوليتنا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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قدَّم أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، تبرعًا سخيًّا للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك.

وأوضح أحمد بن عطية الحارثي، رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك، أن هذا التبرع السخي من أمير المنطقة يأتي في إطار دعمه لحملة "تراحم" التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي على مستوى السعودية تحت شعار "أُسر السجناء مسؤوليتنا".

وأشاد الحارثي بالدعم المستمر من الأمير فهد بن سلطان، ووقفته الدائمة لدعم هذه الأُسر، وخصوصًا في هذا الشهر الفضيل، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجزيه كل خير، وأن يديم عليه الصحة والعافية. ‫

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