49 ألف خدمة متنوعة قدمها "تخصصي الطائف" منزليًا

منذ بدء تفشي جائحة "كورونا" على مستوى المملكة

قدمت مبادرات مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، منذ بدء تفشي جائحة كورونا على مستوى المملكة، أكثر من 49 ألف و 547 خدمة طبية وصحية وعلاجية وتثقيفية.

وشملت هذه المبادرات "إيصال الأدوية لمنازل المرضي والزيارة الافتراضية وحملة من بيتك أنقذ حياة غيرك للتبرع بالدم وإيصال الأدوية لمرضى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض والفرز والتثقيف للمرضى والموظفين وجدولة المواعيد لمراجعي العيادات".

وجاءت المبادرات، التي نفذها قسم الرعاية الصيدلانية وإدارة التثقيف الإكلينيكي وإدارة خدمات المرضى وإدارة الطب الاتصالي وإدارة تجربة المريض وقسم المختبر وبنك الدم، في سياق مجموعة المبادرات البالغ عددها 43 مبادرة وشاركت في تقديمها وتنفيذها أقسام المستشفى المختلفة عبر وسائل إلكترونية متنوعة.

وتضمنت هذه الوسائل الإلكترونية "برامج تقنية ومنصات وبرامج التواصل والأجهزة الإلكترونية والشاشات التلفزيونية"، كما تم استخدام وسائل مواصلات تقليدية كالسيارات لإيصال الخدمة للمريض، عبر جهود متواصلة يوميا تزيد عن 19 ساعة عمل في سبيل خدمة المرضى وتسهيل حصولهم على الخدمة والرعاية الصحية دون حاجتهم لمراجعة المستشفى.

وبلغ عدد المستفيدين 3900 شخص, بعد تنفيذ 585 زيارة افتراضية للأسر ومرضاهم المنومين, وإيصال 38 وصفة علاجية وتكميلية لمرضى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وبلغ عدد مستفيدي التثقيف الصحي حول كورونا 37313 مستفيدًا, كما تم إيصال 7500 وصفة علاجية لمرضى المستشفى ومركز السكر لمنازلهم, وبلغ عدد المتبرعين لحملة التبرع بالدم 211 متبرعًا.