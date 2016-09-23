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تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني 91.. قولف السعودية تطلق أول تطبيق للعبة القولف في المملكة

أعلنت قولف السعودية أمس، عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني من نوعه في المملكة؛ إذ يمنح مستخدميه فرصة التعرف على رياضة القولف وتجربتها، والحصول على عضويات الأندية وإدارة الحجوزات والوصول إلى المنشآت المخصصة لممارسة هذه الرياضة، إلى جوار موقع إلكتروني يوفر ذات الخدمات.


ويأتي إطلاق التطبيق والموقع الجديدين ليكمل مشوار قولف السعودية الرامي إلى زيادة أعداد ممارسي هذه الرياضة، ومنح الجماهير أفضل الفرص للاستفادة من المنشآت الرياضية والكوادر التدريبية في البلاد والقادرة على دفعهم نحو تبني هذه الرياضة وممارستها.


وتعليقاً على الخطوة الجديدة قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية ماجد السرور: "تحتفل اليوم عائلة قولف السعودية بتدشين أول تطبيق يعمل على الهواتف الذكية، وكذلك موقع إلكتروني على مستوى المملكة متخصص بتدريب وتعلم رياضة القولف، وكذلك إدارة الحجوزات والعضويات في الملاعب التي تشرف على إدارتها قولف السعودية، وسيتم الإطلاق الرسمي للموقع بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بإذن الله".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني 91.. قولف السعودية تطلق أول تطبيق للعبة القولف في المملكة
سبق

أعلنت قولف السعودية أمس، عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني من نوعه في المملكة؛ إذ يمنح مستخدميه فرصة التعرف على رياضة القولف وتجربتها، والحصول على عضويات الأندية وإدارة الحجوزات والوصول إلى المنشآت المخصصة لممارسة هذه الرياضة، إلى جوار موقع إلكتروني يوفر ذات الخدمات.


ويأتي إطلاق التطبيق والموقع الجديدين ليكمل مشوار قولف السعودية الرامي إلى زيادة أعداد ممارسي هذه الرياضة، ومنح الجماهير أفضل الفرص للاستفادة من المنشآت الرياضية والكوادر التدريبية في البلاد والقادرة على دفعهم نحو تبني هذه الرياضة وممارستها.


وتعليقاً على الخطوة الجديدة قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية ماجد السرور: "تحتفل اليوم عائلة قولف السعودية بتدشين أول تطبيق يعمل على الهواتف الذكية، وكذلك موقع إلكتروني على مستوى المملكة متخصص بتدريب وتعلم رياضة القولف، وكذلك إدارة الحجوزات والعضويات في الملاعب التي تشرف على إدارتها قولف السعودية، وسيتم الإطلاق الرسمي للموقع بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بإذن الله".

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
04:24 PM

تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني 91.. قولف السعودية تطلق أول تطبيق للعبة القولف في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قولف السعودية أمس، عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني من نوعه في المملكة؛ إذ يمنح مستخدميه فرصة التعرف على رياضة القولف وتجربتها، والحصول على عضويات الأندية وإدارة الحجوزات والوصول إلى المنشآت المخصصة لممارسة هذه الرياضة، إلى جوار موقع إلكتروني يوفر ذات الخدمات.


ويأتي إطلاق التطبيق والموقع الجديدين ليكمل مشوار قولف السعودية الرامي إلى زيادة أعداد ممارسي هذه الرياضة، ومنح الجماهير أفضل الفرص للاستفادة من المنشآت الرياضية والكوادر التدريبية في البلاد والقادرة على دفعهم نحو تبني هذه الرياضة وممارستها.


وتعليقاً على الخطوة الجديدة قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية ماجد السرور: "تحتفل اليوم عائلة قولف السعودية بتدشين أول تطبيق يعمل على الهواتف الذكية، وكذلك موقع إلكتروني على مستوى المملكة متخصص بتدريب وتعلم رياضة القولف، وكذلك إدارة الحجوزات والعضويات في الملاعب التي تشرف على إدارتها قولف السعودية، وسيتم الإطلاق الرسمي للموقع بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بإذن الله".

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