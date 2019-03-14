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القصيم والجوف .. أمطار متفرقة تشمل محافظات عدة

هطلت صباح اليوم من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة

هطلت صباح اليوم، أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعدداً من محافظات المنطقة ومراكزها التابعة لها.

كما هطلت اليوم أمطارٌ غزيرة إلى متوسطة على منطقة الجوف، شملت محافظة القريات ومراكزها الحديثة والعيساوية والناصفة والوادي وغطي، ومحافظة طبرجل ومراكزها، النبك أبو قصر وبسيطاء وميقوع وأم نخيلة، ومركز عذفاء- شرقي مدينة سكاكا.

جعلها الله سُقيا رحمة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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القصيم والجوف .. أمطار متفرقة تشمل محافظات عدة
سبق

هطلت صباح اليوم، أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعدداً من محافظات المنطقة ومراكزها التابعة لها.

كما هطلت اليوم أمطارٌ غزيرة إلى متوسطة على منطقة الجوف، شملت محافظة القريات ومراكزها الحديثة والعيساوية والناصفة والوادي وغطي، ومحافظة طبرجل ومراكزها، النبك أبو قصر وبسيطاء وميقوع وأم نخيلة، ومركز عذفاء- شرقي مدينة سكاكا.

جعلها الله سُقيا رحمة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
11:25 AM

القصيم والجوف .. أمطار متفرقة تشمل محافظات عدة

هطلت صباح اليوم من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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هطلت صباح اليوم، أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعدداً من محافظات المنطقة ومراكزها التابعة لها.

كما هطلت اليوم أمطارٌ غزيرة إلى متوسطة على منطقة الجوف، شملت محافظة القريات ومراكزها الحديثة والعيساوية والناصفة والوادي وغطي، ومحافظة طبرجل ومراكزها، النبك أبو قصر وبسيطاء وميقوع وأم نخيلة، ومركز عذفاء- شرقي مدينة سكاكا.

جعلها الله سُقيا رحمة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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