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ركلات الترجيح تضع كرواتيا في الدور ربع نهائي للمونديال على حساب الدنمارك

بعد مباراة مثيرة شهدت ضياع ركلة جزاء في الوقت الإضافي

التحق منتخب كرواتيا بركب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم بروسيا، عقب فوزه بركلات الترجيح 3-2 على نظيره منتخب الدنمارك بعد انتهاء المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب "نيجني نوفجورود" في إطار منافسات ثمن نهائي المونديال .

وضع ماتياس يورغنسن الدنمارك في المقدمة منذ الدقيقة الأولى مسجلاً أسرع هدف لمنتخب بلاده في المونديال، ولم تمض سوى ثلاث دقائق حتى عدل ماريو ماندزوكيتش الكفة لمنتخب كرواتيا.

وكان لوكا مودريتش قد أهدر ركلة الجزاء في الدقيقة 116 بعد أن تصدى لها الحارس كاسبر شمايكل .


وسيواجه منتخب كرواتيا في الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل في سوتشي منتخب روسيا الذي تأهل إلى هذا الدور بعد تغلبه على إسبانيا (4-3) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1).

كأس العالم 2018مـ مونديال روسيا 2018 كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ركلات الترجيح تضع كرواتيا في الدور ربع نهائي للمونديال على حساب الدنمارك
سبق

التحق منتخب كرواتيا بركب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم بروسيا، عقب فوزه بركلات الترجيح 3-2 على نظيره منتخب الدنمارك بعد انتهاء المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب "نيجني نوفجورود" في إطار منافسات ثمن نهائي المونديال .

وضع ماتياس يورغنسن الدنمارك في المقدمة منذ الدقيقة الأولى مسجلاً أسرع هدف لمنتخب بلاده في المونديال، ولم تمض سوى ثلاث دقائق حتى عدل ماريو ماندزوكيتش الكفة لمنتخب كرواتيا.

وكان لوكا مودريتش قد أهدر ركلة الجزاء في الدقيقة 116 بعد أن تصدى لها الحارس كاسبر شمايكل .


وسيواجه منتخب كرواتيا في الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل في سوتشي منتخب روسيا الذي تأهل إلى هذا الدور بعد تغلبه على إسبانيا (4-3) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1).

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
11:59 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:02 AM

ركلات الترجيح تضع كرواتيا في الدور ربع نهائي للمونديال على حساب الدنمارك

بعد مباراة مثيرة شهدت ضياع ركلة جزاء في الوقت الإضافي

A A A
محمود الحمد - الرياض
9
7,851

التحق منتخب كرواتيا بركب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم بروسيا، عقب فوزه بركلات الترجيح 3-2 على نظيره منتخب الدنمارك بعد انتهاء المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب "نيجني نوفجورود" في إطار منافسات ثمن نهائي المونديال .

وضع ماتياس يورغنسن الدنمارك في المقدمة منذ الدقيقة الأولى مسجلاً أسرع هدف لمنتخب بلاده في المونديال، ولم تمض سوى ثلاث دقائق حتى عدل ماريو ماندزوكيتش الكفة لمنتخب كرواتيا.

وكان لوكا مودريتش قد أهدر ركلة الجزاء في الدقيقة 116 بعد أن تصدى لها الحارس كاسبر شمايكل .


وسيواجه منتخب كرواتيا في الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل في سوتشي منتخب روسيا الذي تأهل إلى هذا الدور بعد تغلبه على إسبانيا (4-3) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1).

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