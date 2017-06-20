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"تعليم تبوك" و"المرور" يوقعان مذكرة تعاون لنشر ثقافة السلامة المرورية

تستهدف جميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة في المنطقة

وقع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري مع مدير مرور المنطقة العميد عبدالله بن عائض بن حويز اليوم في مكتبه مذكرة تعاون بين الإدارتين لنشر ثقافة السلامة المرورية لدى في المنطقة وجميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة، وذلك في مجالات التدريب والأبحاث واستطلاعات الرأي التي تنمي الوعي المروري بأهمية السلامة المرورية وتنفيذ البرامج والفعاليات المتخصصة.

وأكد مدير التعليم خلال لقائه مدير المرور بالمنطقة أن وزارة التعليم تسعى منذ اعتماد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لتحقيق أهدافها وتطلعاتها، ومن أهمها خفض معدلات الوفيات والإصابات الناتجة من الحوادث المرورية، ونشر ثقافة السلامة المرورية في المجتمع التعليمي، باستهداف الفئة الأكثر عرضة للخطر وهم الطلاب والطالبات، باعتبار أن أفضل بيئة هي المدرسة كونها بيئة مناسبة للتوعية المقننة وتغطيتها للتوزيع الجغرافي للفئات المستهدفة.

وأوضح العُمري أن مذكرة التعاون مع إدارة المرور بالمنطقة تهدف إلى تنفيذ حزمة من الفعاليات والممارسات الإيجابية والقيم والرسائل والمفاهيم الخاصة بالسلامة المرورية، ونشر الوعي بأهمية السلامة المرورية في الأوساط التربوية، وتعليم النشء مبادئ ومفاهيم السلامة المرورية، وتدريب وتعويد الطلاب على الممارسات المرورية الصحيحة، وتعميق مبدأ التكامل والتعاون بين المؤسسات التربوية والأمنية.

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"تعليم تبوك" و"المرور" يوقعان مذكرة تعاون لنشر ثقافة السلامة المرورية
سبق

وقع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري مع مدير مرور المنطقة العميد عبدالله بن عائض بن حويز اليوم في مكتبه مذكرة تعاون بين الإدارتين لنشر ثقافة السلامة المرورية لدى في المنطقة وجميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة، وذلك في مجالات التدريب والأبحاث واستطلاعات الرأي التي تنمي الوعي المروري بأهمية السلامة المرورية وتنفيذ البرامج والفعاليات المتخصصة.

وأكد مدير التعليم خلال لقائه مدير المرور بالمنطقة أن وزارة التعليم تسعى منذ اعتماد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لتحقيق أهدافها وتطلعاتها، ومن أهمها خفض معدلات الوفيات والإصابات الناتجة من الحوادث المرورية، ونشر ثقافة السلامة المرورية في المجتمع التعليمي، باستهداف الفئة الأكثر عرضة للخطر وهم الطلاب والطالبات، باعتبار أن أفضل بيئة هي المدرسة كونها بيئة مناسبة للتوعية المقننة وتغطيتها للتوزيع الجغرافي للفئات المستهدفة.

وأوضح العُمري أن مذكرة التعاون مع إدارة المرور بالمنطقة تهدف إلى تنفيذ حزمة من الفعاليات والممارسات الإيجابية والقيم والرسائل والمفاهيم الخاصة بالسلامة المرورية، ونشر الوعي بأهمية السلامة المرورية في الأوساط التربوية، وتعليم النشء مبادئ ومفاهيم السلامة المرورية، وتدريب وتعويد الطلاب على الممارسات المرورية الصحيحة، وتعميق مبدأ التكامل والتعاون بين المؤسسات التربوية والأمنية.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
10:10 PM

"تعليم تبوك" و"المرور" يوقعان مذكرة تعاون لنشر ثقافة السلامة المرورية

تستهدف جميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة في المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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وقع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري مع مدير مرور المنطقة العميد عبدالله بن عائض بن حويز اليوم في مكتبه مذكرة تعاون بين الإدارتين لنشر ثقافة السلامة المرورية لدى في المنطقة وجميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة، وذلك في مجالات التدريب والأبحاث واستطلاعات الرأي التي تنمي الوعي المروري بأهمية السلامة المرورية وتنفيذ البرامج والفعاليات المتخصصة.

وأكد مدير التعليم خلال لقائه مدير المرور بالمنطقة أن وزارة التعليم تسعى منذ اعتماد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لتحقيق أهدافها وتطلعاتها، ومن أهمها خفض معدلات الوفيات والإصابات الناتجة من الحوادث المرورية، ونشر ثقافة السلامة المرورية في المجتمع التعليمي، باستهداف الفئة الأكثر عرضة للخطر وهم الطلاب والطالبات، باعتبار أن أفضل بيئة هي المدرسة كونها بيئة مناسبة للتوعية المقننة وتغطيتها للتوزيع الجغرافي للفئات المستهدفة.

وأوضح العُمري أن مذكرة التعاون مع إدارة المرور بالمنطقة تهدف إلى تنفيذ حزمة من الفعاليات والممارسات الإيجابية والقيم والرسائل والمفاهيم الخاصة بالسلامة المرورية، ونشر الوعي بأهمية السلامة المرورية في الأوساط التربوية، وتعليم النشء مبادئ ومفاهيم السلامة المرورية، وتدريب وتعويد الطلاب على الممارسات المرورية الصحيحة، وتعميق مبدأ التكامل والتعاون بين المؤسسات التربوية والأمنية.

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